Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'de olacak: Gözler Meclis'te

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

Üç ülkenin Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Suudi Arabistan'daki güvenlik gelişmeleri ve tehditleri görüşmek üzere 5 Ekim'de Riyad'da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına geçilmesi kararlaştırıldı.

ASKERİ GÜÇ VE İMKANLAR SUUDİ ARABİSTAN'A KONUŞLANDIRILACAK

Ortak açıklamada, üç ülkenin üzerinde anlaşmaya vardığı askeri güç ve imkanların Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, bu adımların tarafların ulusal mevzuatına ve daha önce onaylanan düzenlemelere uygun şekilde atılacağı ifade edildi. Amaç ise üç ülkenin askeri hazırlık seviyesini, koordinasyonunu ve ortak savunma kapasitesini artırmak olarak açıklandı.

Türkiye'nin bu kapsamda hangi birlik ve sistemlerle katkı sağlayacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmış değil.

MEKKE'YE GERİ DÖNÜŞ

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, Mekke ve Medine'yi hedef alan girişimler ile Suudi Arabistan'daki kentlere ve sivil-ekonomik tesislere yönelik saldırılar sert şekilde kınandı.

Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarını da desteklediklerini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in özel haberine göre, Türkiye’nin bu çerçevede Suudi Arabistan’ın kritik dört doğalgaz ve elektrik tesisinin korunmasına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleriyle katkı sunacağı bekleniyor. Pakistan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’a dört uçak dolusu silah göndermişti. Ülkede 8 bin Pakistanlı askerin konuşlandığı belirtilmişti.

Türkiye'nin asker göndermesi de gündemde. Türkiye'nin ordusu ile katkı sunabilmesi için Meclis'ten tezkerenin geçmesi gerekir. Eğer Meclis onay verirse Türk askerleri tam 110 yıl sonra Mekke'ye yeniden girmiş olacak.

LİBYA'DA DA BENZER SÜREÇLER İŞLETİLDİ

Türkiye, Libya tezkeresi çıkardığında Hafter'in Trablusgarp'ı almaması için devlete taktik, stratejik ve lojistik destekler sağlamıştı. Aynı model Yemen'deki Husi grubu ile Suudilerin arasındaki çatışma sürecinde de olması bekleniyor.

Türk askerleri Libya'da olduğu gibi çatışmalara katılmayacak, saha tecrübelerini ve imkanlarını paylaşacak.

Şu ana kadar Suudi Arabistan’a önemli ölçüde Türk elektronik harp sistemi, kara ve hava savunma füzeleri ile birlikte 200’ü aşkın askerî uzmanın nakledildiği öğrenildi.

ANLAŞMA 7 AĞUSTOS'TA İMZALANMIŞTI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke'de 7 Ağustos 2026'da ortak savunma anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza atmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın bölgesel sahiplenme anlayışının bir sonucu olduğunu belirtmiş ve üç ülkenin savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.