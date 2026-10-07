Son Dakika | Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 19 gözaltı
Kayyum ile yönetilen Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat iddiası ile 19 kişi hakkında gözaltı verildi.
2024'ten beri seçilmiş başkan Ahmet Özer yerine Kayyum Can Aksoy'un yönettiği Esenyurt Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 17 kişi gözaltına alındı. Esenyurt'i yöneten Can Aksoy, aynı zamanda İstanbul Vali Yardımcısı.
Gözaltına alınanlar arasında kayyum ile birlikte göreve yelen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da var.
İhaleye fesat ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
1-) Yusuf ULUTAŞ (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)
2-) Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)
3-) Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)
4-) İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
5-) Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)
6-) Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)
7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK (THY Uzman)
8-) Adnan ŞENOCAK (Avukat)
9-) Doğan Can GÖKSEL (Aysu Yapı İdari İşler Müdürü)
10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat çalışanı)
11-) Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat çalışanı)
12-) Salih YILMAZ (ASM firması sahibi)
13-) Erhan TOPRAK (Topraköz firması sahibi)
14-) Orhan YILDIRIM (Han sahibi)
15-) Ziya KÖKLÜ (Ekin Peysaj ortağı)
16-) Halil YILMAZ (HMF firması sahibi)
17-) Emrah KOŞUNALP (ASM firması çalışanı)