Halk TV Siyaset Son Dakika | Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 19 gözaltı

Son Dakika | Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 19 gözaltı Kayyum ile yönetilen Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat iddiası ile 19 kişi hakkında gözaltı verildi.