Ahmet Özer'e tutuklanmadan önce AKP'den teklif gelmiş! Ne yanıt verdiğini açıkladı

Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu olan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanmasından önce AKP'ye katılması yönünde bir teklif alıp almadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Özer, doğrudan ve ciddi bir teklif almadığını belirterek, "Yani şöyle, benim ciddiye almayacağım birtakım konuşmalar oldu; 'Şöyle olsun, böyle olsun' falan filan" dedi.

Kendisinin bir hak ve hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Özer, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu kavramın adalet olduğunu vurguladı. Hazreti Ali’nin "Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar" sözünü hatırlatan Özer; seçme ve seçilme hakkı, gelir dağılımı, toplumsal kimliklerin tanınması ve yargı alanında adalet çağrısı yaptı.

"BİZİ BİR ARADA TUTAN TEMEK ÇİMENTO HUKUKTUR"

Hukuk düzeninin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirten Özer, "Bizi bir arada tutan temel çimento hukuktur. Hukuk eğer bozulursa, çürürse toplum defekte olur, çürür, bozulur" ifadelerini kullandı.

Hukuka duyulan güvenin sarsılmasının toplumsal düzeni de sarsacağını dile getiren Özer, hukuk güvenliğinin insanların geleceklerini güven içinde kurabilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"SEÇİMLERE OLAN GÜVENİ TÖRPÜLERSİNİZ"

Belediye başkanları ve milletvekillerinin partiler arasında geçiş yapmasını da değerlendiren Özer, bazı istisnalar olabileceğini ancak bu uygulamanın kurala dönüşmesinin sistemi bozacağını söyledi.

Özer, "Şimdi gün geçmiyor ki A belediyesi, B belediyesi, C belediyesi... Bu bir kural haline gelirse o zaman seçimlere olan güveni törpülersiniz, bu da giderek demokrasiyi zedeler hale getirir" dedi.

Bir belediye başkanının başka bir partiye geçmesinin, kendisine oy veren seçmenlerin de aynı partiye geçtiği anlamına gelmediğini vurgulayan Özer, seçmenin adalet duygusunun zedelenebileceğini ve bunun ters yönde tepki doğurabileceğini belirtti.

Özer, "Çünkü o kitle o kişiye evet oy vermiş ama aynı zamanda onun partisine oy vermiştir" diyerek, sürekli parti değiştiren belediye başkanı ve milletvekillerinin seçmenin iradesine uygun hareket etmediğini söyledi.