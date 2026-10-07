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Halk TV Türkiye Son dakika | Çeşme Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında!

Son dakika | Çeşme Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında!

Son dakika... Sabah saatlerinde ikinci belediye operasyonu! Esenyurt'un ardından İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda başkan yardımcısı Emre Can Durmaz gözaltına alındı.

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Son dakika | Çeşme Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında!
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Belediye operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah kayyumla yönetilen Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından ikinci operasyon haberi İzmir'den geldi.

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ÇEŞME'DE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Çeşme Belediyesi’ne yönelik operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit hakkında gözaltına alındı. Belediye Başkanı Lal Denizli'nin gözaltında olmadığı kaydedildi. (ANKA)

CEMİL TUGAY'IN TRANSFER OLACAĞI GÜN

İzmir'den gelen operasyon haberi tam da kentin büyükşehir belediye başkanı olan Cemil Tugay'ın Erdoğan'ın eli ile AKP rozeti takacağı gün yaşandı. Kentte bu akşam tepki için YENİ Parti İl binası önünde kalabalığın toplanması bekleniyor.

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Son dakika | Çeşme Belediyesi’ne operasyon! Başkan yardımcısı gözaltında! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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