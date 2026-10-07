Yeni Şafak Adil Karaismailoğlu'nu yerden yere vurdu: Yetkisini aştı

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yer yer AKP’li isimleri hedef alıyor. Son dönemde faizlerin düşmemesi nedeniyle sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedefine koyan gazete bugün eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu yerden yere vurdu.

Gazetede yer alan habere göre Trabzon’da yer alan kömür işletmeleri vatandaşların şikayetrleri nedeniyle mühürlendi.

Çevre kirliliği eleştirilerinin yanı sıra gazeteye göre bu işletmelerin kapatılmasının arkasında Adil Karaismailoğlu’nun bürokrasiye baskısı da var.

Gazete Karaismailoğlu’nun yönlendirmelerinin yalan olduğunu bu işletmelerin kapatıldığı işçin binlerce insanın işsiz kalacağını ve kentte kömür fiyatlarında artış yaşanacağını ifade etti.

Ayrıca Karaismailoğlu’nun yetkisinin dışında hareket ettiği de belirtildi.

Gazete haberi verirken şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon’da binlerce insana ekmek kapısı olan kömür ticaretine akıl almaz bir kararla darbe vuruldu. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca ton sevkiyatın yapıldığı kömür işletmeleri, bölgedeki 3-5 lüks konut sahibinin “Tozuyor” şikâyetiyle mühürlendi. Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun baskı ve yanlış yönlendirmesi ile alınan karar yüzünden yüzlerce işletmenin zaten yüksek olan enerji maliyetini daha da artıracağı, vatandaşın önümüzdeki kış aylarında kömürü daha pahalıya yakacağı belirtiliyor. Doğrudan ve dolaylı olarak ticaretin içerisinde bulunan binlerce insan da işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.”

BÜROKRATLARA BASKI YAPTI

Son günlerde Trabzon ekonomisinin can damarlarından biri olan kömür ticaretine tuhaf bir kararla ağır bir darbe vuruldu. Alınan bilgiye göre bölgedeki 3-5 lüks konut sahibi “Kömür tozuyor” iddiasıyla şikâyet etti. Eski Bakan Adil Karaismailoğlu da bu şikâyetlere öncülük ederek binlerce insanın doğrudan ya da dolaylı olarak ekmek yediği işletmeleri kapattırmak için yerel bürokratlara baskı yaptı.

YETKİSİ OLMADIĞI HALDE TALİMAT VERDİ

Hiçbir yetkisi olmadığı halde bürokratlara “Kapatın bunları” diye talimat vermeye kalkışan Karaismailoğlu, netice alamayınca yanlış bilgilendirmelerle konuyu Ankara’ya taşıyarak amacına ulaştı. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 işletme, keyfi bir kararla mühürlendi. İşletmeler konuyu yargıya taşısa da Karaismailoğlu’nun yargıyı da baskı altına almasından endişe duyuyor."