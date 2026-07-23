Yeni Şafak faiz kararından önce davrandı: Şimşek'e manşetten mesaj verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın beşinci faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Merkez'in kararına ilişkin tahminlerin büyük kısmı, politika faizinin sabit tutulacağı yönünde.

Yüksek faiz iş dünyasından tüketiciye bir çok kesimi rahatsız ederken, yüksek enflasyon ortamında ekonomi yönetimi indirimi makul görmüyor. Hatta küresel ve iç siyasi riskler nedeniyle geçtiğimiz haftalarda faizin yükselebileceği ihtimali de bazı ekonomistler tarafından gündeme getirilmişti.

YENİ ŞAFAK FAİZ MESAİSİNDE

Ancak bir mecra var ki, her koşulda faiz indirimi demekten vazgeçmiyor: Yeni Şafak. İktidara yakınlığı ile bilinen gazete son bir yıldır, her faiz kararı öncesi manşetinden, ekonomi yönetimine faiz indirimi mesajı veriyor.

İş dünyası ile bu konuyu görüşen gazete bu kez ilginç bir habere imza attı.

Haberde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın görüşlerine yer verildi.arka arkaya gelen çağrıların odağında finansmana erişim kolaylığı ve üretimi destekleyecek seçici hamleler yer aldı.

"Merkez bu sesi duyacak mı?" başlığı ile verilen haberde iş dünyasının acilen faiz indirimi istediği mesajı verildi.

Ancak MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, sanayiden üretime yaşanan sorunlara dikkat çektiği konuşmasında geçmişteki kontrolsüz faiz indiriminin yaratacağı sorunlara işaret etti.

ÖZDEMİR BAŞKA KONUŞTU YENİ ŞAFAK İNDİRİM DUYDU

Özdemir, açıktan faiz indirimi istemezken dün de CNBC-e yayınında, "Faiz indirme kararının bambaşka komplikasyonları olacaktır" demiş ayrıca indirim alanı olmadığını sadece fonlama maliyetlerinde indirime gidilebileceğini söylemişti.

Özdemir özetle Merkez Bankası'ndan indirim beklemediğini belirterek faiz kararının sabit olacağı tahmininde bulunmuştu.

Özdemir, konuya ilişkin Yeni Şafak'a şu açıklamayı yaptı:

"Sıkı para politikasının süresini çoktan doldurduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı birebir sıkı para politikasıyla çözemeyeceğimizi gördük ve anladık. Paradigmanın değişmesi ve devlet tarafından bir çıkış stratejisinin oluşturulması lazım"

Özdemir ayrıca, geçmişteki kontrolsüz faiz indirimlerinin eski sorunları yeniden tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, seçici para politikası uygulamalarının devreye sokulmasını talep etti.

TOBB BANKALARA YÜKLENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise gazeteye yaptığı açıklamada faiz konusunda bankaları eleştirdi:

"Bankalar yüzde 60 faiz alıyorlar ama çıkarken bir günde yansıtıyorlar, indirirken iki ay bekliyorlar. Kredi faizlerini yüksek tutuyorlar. Mevcut kredi limitlerinizi bile kullanırken zorluk çıkartıyorlar. Böyle olunca da piyasada ödemeler dönmüyor. Çekimiz, senedimiz ödenmiyor. Bankalarımızdan daha vicdanlı davranmalarını talep ediyoruz."

TOBB Başkanı ayrıca, yüksek enflasyonun en büyük mağdurunun reel sektör olduğunu belirterek, üretim çarklarının dönebilmesi için kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişimin acilen rahatlatılması gerektiğini savundu.

İTO İNCE AYAR İSTEDİ

Yeni Şafak'a konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, küresel savaş dinamiklerini gösterip ekonomi yönetiminin yeni bir ince ayar yapması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Bu kritik toplantı öncesinde piyasaların nabzını tutan AA Finans'ın beklenti anketi de sonuçlandı. Toplam 16 ekonomistin iştirak ettiği araştırmanın sonuçlarına göre, uzmanların tamamı politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği fikrinde birleşti. Temmuz ayına ilişkin Para Politikası Kurulu beklentilerinin medyanı, faizin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde şekillendi.

Diğer taraftan, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Bu durum, piyasaların yıl sonuna kadar TCMB'den 200 baz puanlık bir indirim beklentisini halen koruduğunu gösteriyor.