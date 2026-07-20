Son dakika | Dolar ve enflasyon tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü Anketler ve Endeksler Müdürlüğü, 2026 yılı temmuz ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi istatistiklerini yayımladı.

Toplam 65 kişinin (50 finansal sektör, 15 reel sektör temsilcisi) iştirakiyle 13-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları, toplanan yanıtların birleştirilmesiyle kamuoyuna sunuldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ

Ankete katılan uzmanların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini bir önceki dönemde yüzde 29,14 seviyesindeyken, temmuz anketinde artış göstererek yüzde 29,21'e ulaştı.

Benzer şekilde 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi de yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e yükseldi. Sadece 24 ay sonrasına dair TÜFE öngörüsünde sınırlı bir düşüş yaşandı ve beklenti yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

12 VE 24 AYLIK ENFLASYON TAHMİN DAĞILIMLARI

Katılımcıların 12 ay sonrasına dair olasılık tahminleri incelendiğinde; TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 55,85 gibi yüksek bir ihtimalle yüzde 22,00 ile 24,99 bandında, yüzde 20,36 olasılıkla yüzde 25,00 ile 27,99 bandında ve yüzde 13,76 ihtimalle yüzde 19,00 ile 21,99 aralığında yükseleceği öngörüldü.

Nokta tahminlere bakıldığında ise beklentilerin yüzde 62,71'i yüzde 22,00 ile 24,99 aralığında, yüzde 20,34'ü yüzde 25,00 ile 27,99 aralığında, yüzde 10,17'si ise yüzde 19,00 ile 21,99 aralığında yoğunlaştı.

Öte yandan 24 ay sonrası için yapılan olasılık analizlerinde TÜFE'nin; yüzde 51,74 ihtimalle yüzde 16,00 ile 19,99 aralığında, yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 ile 23,99 aralığında ve yüzde 17,79 ihtimalle yüzde 12,00 ile 15,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi. 24 aylık nokta tahmin dağılımı ise katılımcıların yüzde 49,02'sinin yüzde 16,00 ile 19,99 bandına, yüzde 21,57'sinin yüzde 20,00 ile 23,99 bandına, yüzde 17,65'inin ise yüzde 12,00 ile 15,99 bandına işaret ettiğini gösterdi.

DOLAR KURU 56 LİRAYA DAYANDI

Döviz kuru beklentilerindeki artış eğilimi de anketin dikkat çeken diğer bir başlığı oldu. Cari yıl sonu ABD Doları piyasası döviz kuru (ABD Doları/TL) tahmini bir önceki dönemde 51,47 TL iken, temmuz ayında 51,55 TL'ye çıktı. Döviz piyasasına yönelik 12 ay sonrasının kuru tahmini ise önceki aydaki 55,72 TL seviyesinden sert bir yükselişle 56,69 TL olarak kayıtlara geçti.

FAİZ DEĞİŞMEDİ, BÜYÜME VE CARİ AÇIK BEKLENTİSİ KÖTÜLEŞTİ

Piyasa katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı tahmini yüzde 40,00 seviyesinde sabit kalırken, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi yüzde 37,00 oranında şekillendi.

Ekonomik büyüme beklentilerine bakıldığında; 2026 yılı GSYH büyüme öngörüsü yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerileyerek daralma sinyali verdi. 2027 yılı GSYH büyüme öngörüsü ise değişmeyerek yüzde 4,1 oranında sabit kaldı. Yıllık cari işlemler dengesi beklentisinde devasa açık rakamları korundu; cari yıl (2026) için eksi 49,3 milyar ABD Doları, gelecek yıl (2027) için ise eksi 43,3 milyar ABD Doları açık öngörüldü.