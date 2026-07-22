Son bir gün kala MÜSİAD'dan faiz tahmini geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın politika faizini açıklayacak. Piyasaların odaklandığı veri öncesi tahminler yakından takip ediliyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını öngördü.

CNBC-e yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz politikaları, sanayideki üretim düşüşü ve jeopolitik gerilimlerin makroekonomik etkileri hakkında önemli veriler paylaştı.

FAİZ SABİT KALACAK, FONLAMA MALİYETİ DÜŞEBİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın kamuoyuna duyuracağı faiz kararına dair beklentilerini aktaran Özdemir, politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini öngördüğünü belirtti. Özdemir, Merkez Bankası'nın atabileceği olası adımları şu sözlerle ifade etti:

"Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Ancak gecelik repo ihalelerini bir haftalık vadeye çekerek fonlama maliyetini yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye indirebilecek bir alan bulunduğunu değerlendiriyorum. Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim nedeniyle faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Ayrıca ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı bulunmuyor."

BİRÇOK SEKTÖRDE DARALMA VE ATIL KAPASİTE KRİZİ

Ekonomide son dönemde ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Özdemir, bilgi ve iletişim sektörü haricindeki pek çok alanda daralma yaşandığına dikkat çekti. Sektörlerin küçülme eğiliminde olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"YALNIZCA FİNANSMANA BAĞLAMAK DOĞRU OLMAZ"

"Sektörler küçülüyor. Bunu yalnızca finansmana bağlamak doğru olmaz. Yaklaşık altı aydır atıl kapasite üzerine çalışıyoruz. Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamayacak yeni tesis yatırımlarını sınırlandıracak mekanizmalar geliştirilmeli. Mevcut atıl kapasitenin ise devlet desteğiyle farklı sektörlerde tedarik zincirine entegre edilmesi gerekiyor. Kapasite kullanım oranı yüzde 50'nin altında kalan çok sayıda sektör bulunuyor."

İNŞAATTAKİ YAVAŞLAMA VE TEŞVİK TALEBİ

İnşaat sektöründeki duruma da değinen MÜSİAD Başkanı, son üç çeyreklik dönemde büyüme hızının yavaşladığını ve mevcut sorunların sadece faiz oranlarının düşürülmesiyle giderilemeyeceğini dile getirdi. Üretim ve ihracat odaklı destekleri değerlendiren Özdemir, şu açıklamayı yaptı:

"Devletin uyguladığı destek paketleri önemli ancak atıl kapasitenin yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren tüm sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Asıl öncelik, üretim teknolojilerinde dönüşüm sağlayacak yatırımları destekleyecek mekanizmaların güçlendirilmesi olmalıdır."

ABD-İRAN GERİLİMİNİN EKONOMİYE ETKİSİ

Özdemir, ABD ile İran arasında yükselen askeri ve siyasi gerilimin Türkiye ekonomisine yansımalarını da Rusya-Ukrayna Savaşı dönemiyle kıyaslayarak değerlendirdi. Mevcut tablonun daha yönetilebilir olduğunu belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belirsizlik elbette önemli bir risk unsuru. Ancak mevcut süreci Rusya-Ukrayna Savaşı ile karşılaştırdığımızda ekonomik etkilerin daha sınırlı kaldığını görüyoruz. O dönemde enerji ithalatı yaklaşık 19 milyar dolar seviyesindeyken, bu süreçte 14 milyar dolar civarında gerçekleşti. Enerji ithalatı kaynaklı açık yaklaşık 5 milyar dolar daha düşük. Bu nedenle cari açık daha yönetilebilir durumda. Finansal etkiler de önceki savaşa kıyasla daha sınırlı kaldı."