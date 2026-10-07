Cemil Tugay eylemi başladı! Protestocular abluka altında

YENİ Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılımını protesto etmek için eylem düzenliyor. Cumhuriyet Meydanı çevresi TOMA ve polis araçlarıyla ablukaya alınırken, emniyet tarafından yürüyüşün küçük gruplar halinde ve slogansız yapılabileceği bildirildi. Görüşmelerin ardından YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı yürüyüş olmayacağını basın açıklamasını bina önünde yapma kararı verdi.

"BARİKATI AÇ" SLOGANI

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önünde gerçekleşen basın açıklaması öncesi protesto etmek amacıyla toplanan vatandaşlar ve partililer "Barikatı aç" sloganı attı.

"İZMİR'DE ATEŞ YANIYOR"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla, örgütümüzün tüm temsilcileriyle tüm Türkiye'ye haykırıyoruz: İzmir'de ateş yanıyor.

Bu adalet ateşidir, demokrasi ateşidir, cumhuriyet ateşidir. İlk kurşunu atan şehir, İzmir'e yakışanı yine yapar. İzmir tüm Türkiye'ye sesini buradan haykırıyor. Burası Hasan Tahsin'in şehri, burası İzmir. Bizler İzmirliyiz, Atatürk'ün evlatlarıyız.

"BURADA BELEDİYE BAŞKANI OLMAK KOLAY DEĞİLDİR"

Biz bugün hep birlikte ülkesine, şehribne sahip çıkanlarız. İzmir'e sahip çıkmak için buradayız.

Burada belediye başkanı olmak kolay değildir. Şehir size o payeyi verir ama peşini de bırakmaz. O payeyi birilerine peşkeş çekmez isterseniz buna izin vermez, birilerine satamazsınız. Çünkü o payenin sahibi millettir, İzmir halkıdır. İzmir halkı değerlerinde çok hassastır, dürüsttür, sözünün eridir. Güven onun için çok değerlidir. Şehrine 'gavur' diyenlere koşa koşa gidenleri asla affetmez.

"İKTİDARIN BATAN GEMİSİNİN ALTINDA KALACAKLAR"

Bu günler kişilerin karakter test günleridir. İktidarın batan gemisine binerek kendilerini kurtardıklarını sananlar, batan geminin altında kalacaklardır. Karakterini, omurgasını satanlar İzmirli'den gereken cevabı alacaktır.

İzmir başkadır. Bunu idrak edemeyenler, o koltuğu kendisinin sananlar büyük bir yanılgı içindedirler. O koltuk Mustafa Kemal'in Askerleri'nindir. Kimse şehrimizden büyük değildir. Büyük olan milletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir"

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAT SAFHADA

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19.00'da gerçekleşecek protestonun öncesinde güvenlik önlemleri arttırıldığı görüldü. Olğanın neredeyse 4 katı barikat kullnıldığı belirtilirken alandaa çok sayıda kolluk kuvvetinin bulunduğu belirtildi.

PROTESTOCULARDAN 'SİYASİ MEFTA' GÖNDERMESİ

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanmaya başlayan kalabalığın elinde, "siyasi mefta" yazılı tabut dikkat çekti. Protestocuların bu tabutla yürüyüşe geçmeyi planladığı ancak polis barikatlarından dolayı protestonun il başkanlığı önünde gerçekleşeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği bilgisi kesinleşirken, İzmirliler büyük tepki gösterdi.

YENİ Parti'nin, Tugay'ın AKP'ye katılacağının kesinleşmesinin ardından Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünden Egemenlik Evi’ne kadar düzenlemek istediği yürüyüşe İzmir Valiliği'nden yasak geldi.

YENİ Parti valiliğin engelinin ardından yürüyüş güzergahını değiştirdi. Eylemin bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdürülmesi kararlaştırılırken, sabah saatlerinde emniyet güçleri Cumhuriyet Meydanı'nı bariyerlerle kapattı.