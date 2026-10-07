AKP’ye katıldı: Rozet takınca Erdoğan'dan övgüyle bahseden Cemil Tugay da geleneğe uydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay resmen AKP’ye katıldı. Rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı törende konuşan Tugay, "AKP kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini kullanmıştı. Rozet takınca Erdoğan'dan övgüyle bahseden diğer AKP'ye geçen belediye başkanları gibi Cemil Tugay da geleneğe uydu ve sosyal medyadan övgü dolu paylaşım yaptı.

TUGAY’DAN ERDOĞAN’A: HOŞ BULDUK SAYIN CUMHURBAŞKANIM

Cemil Tugay, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kendi hesabından yeniden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Hoş bulduk Sayın Cumhurbaşkanım,

Ege’nin incisi İzmir’imize en güzel hizmetleri kazandırmak, şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’imiz için hayırlı olsun."

Tugay'ın, Erdoğan’a yanıt verirken paylaşımını yorumlara da kapattığı gözlerden kaçmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından katılımı şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin” diyorum.

Ege’nin incisi İzmir’e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkânlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.

İzmir’imizin gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar bir süredir gündemdeydi. Birkaç gün önce Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) ayrılmıştı. Dün ise AKP’nin sosyal medya hesabından İzmir Marşı eşliğinde bir video paylaşılmış ve videoda 7 Ekim tarihine işaret edilmişti.

Beklenen gelişme bugün yaşandı ve Cemil Tugay AKP’ye katıldı. Tugay’ın rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay, törende yaptığı dikkat çeken konuşmada "AKP kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini kullandı.

Böylece 27 yıl sonra İzmir, ilk kez AKP’li bir belediye tarafından yönetilecek.