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Cemil Tugay AKP'li oldu: Belediyede istifalar başladı

Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde istifa depremi yaşanıyor

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Cemil Tugay AKP'li oldu: Belediyede istifalar başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçti. Bu transferden sonra belediye yönetiminde istifa depremi yaşandı.

Tugay'ın yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkan Vekili Levent Yıldır, görevlerini bırakma kararı aldı.

Yıldır'ın, belediye meclisindeki temsilini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceği aktarıldı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de, Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından görevinden istifa etti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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