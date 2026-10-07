Rozeti takan Cemil Tugay'dan AKP'lileri kıskandıracak performans: Övmelere doyamadı

AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, rozeti takmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kürsüye çıktı.

AKP'lilere ve Erdoğan'a teşekkür eden Tugay, Erdoğan'a "Büyük lider" dedi. Konuşmasında Erdoğan ve AKP'den övgü ile bahseden Tugay, "AK parti kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini de kullandı.

Tugay'ın konuşmasında Erdoğan için "son 25 yıla damgasını vuran" ifadelerini kullandı. Erdoğan için 'büyük lider' diyen Tugay, AKP'ye inanarak ve güvenerek katıldığını belirtti.

AKP'LİLERİ KISKANDIRAN PERFORMANS

Erdoğan'ın Cemil Tugay'a rozet takmasının ardından Cemil Tugay'ın yaptığı konuşma şu şekilde oldu:

"Değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi; hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

İzmir'de büyüdüm. Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum, 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim ve bir büyüğümüz dedi ki; 'Milletimize en iyi hizmet siyasettir' dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.

Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım.

7,5 yıldır belediye başkanıyım; önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu.

İzmirimiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmirimizin insanları vatanseverdir. Milliyetine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir.

"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında:

'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.'

Bu sözler; Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.

Tam burada şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.

İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.

İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.

Hiç şüphem yok; yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız; hiçbir zaman unutmayacağım."