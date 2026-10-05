Cemil Tugay'ın Çarşamba günü rozet takacağı iddiası: "AKP'ye geçersem karım beni boşar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 21 Mayıs'ta CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu, getirilince 18 Haziran'da CHP'den istifa etti.

Ancak CHP'den istifası AKP'ye geçeceğine dair iddiaları dolaşıma soktu. Zaten Tugay'ın bir süredir AKP'ye katılacağı kulislerde konuşuluyordu. İddialar artık tarih vermeye kadar geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tugay'ın Çarşamba günü rozet takması bekleniyor.

Oysa ki Cemil Tugay, AKP'ye geçiş iddialarını defalarca reddetti.

"KARIM BOŞAR ANNEM EVLATLIKTAN REDDEDER"

Oysa Cemil Tugay bu iddiaları reddederken AKP'ye geçmesinin ailesinin dağılacağına kadar önüne geçemeyeceği sorunlara yol açacağını söylemişti:

“Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.”

YAZILI AÇIKLAMAYLA DA REDDETTİ

Tugay hakkındaki iddialar bu büyük açıklamasına rağmen kesilmedi. Geçtiğimiz yaz AKP’ye katılacağı yönünde iddialar yeniden gündeme geldi.

Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” diyerek iddiaları reddetmişti.

Eğer iddialar doğru çıkarsa AKP, kuruluşundan bu yana ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetecek.