AKP’ye katılan Cemil Tugay kimdir, eşi Öznur Tugay kimdir, kaç yaşındadır?

Haziran ayında CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AKP’ye katıldı. Rozetini, partinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Peki İzmir’in ilk AKP’li belediye başkanı Cemil Tugay kimdir?

CEMİL TUGAY KİMDİR?

1967 yılında babasının mecburi hizmeti dolayısıyla Van’da dünyaya gelen Cemil Tugay, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin evladıdır. Eğitim yaşamının büyük bölümünü İzmir’de tamamlayan Tugay, ortaokul öğrenimini 1980, lise öğrenimini ise 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi’nde tamamladı. Ardından girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olarak hekimlik diplomasını aldı.

Mezuniyetinin ardından Çorum ve İzmir’in Tire ilçesinde 4 yıl boyunca pratisyen hekimlik yaptı. 1993 yılında plastik cerrahi alanında uzmanlaşmaya karar vererek ihtisasına başladı. Bu süreçte akademik ve mesleki deneyimini artırmak amacıyla 1997 yılında ABD’ye giderek Cleveland Clinic’te bir yıl boyunca araştırmacı doktor olarak görev aldı.

CEMİL TUGAY'IN KARİYERİ

2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlığını alan Tugay, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak hizmet verdi. 2009'da Karşıyaka’da muayenehane açarak serbest hekimliğe geçti. Uzun yıllar sürdürdüğü özel hekimlik faaliyetini, belediye başkanı seçilmesinin ardından sonlandırdı.

Sağlık sektöründeki çalışmalarıyla eş zamanlı olarak mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında aktif rol üstlendi:

2012–2016: İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı.

TTB Süreci: Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliği ve iki dönem Kol Başkanlığı.

Karşıyaka Kent Konseyi: 2014 yılında Yürütme Kurulu üyeliği.

Dernek Yönetimleri: 2016’da Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2017–2018 yıllarında ise Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.



SİYASİ HAYATI VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Siyasete 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılarak adım attı. Parti içinde çeşitli kademelerde sorumluluk üstlendi:

2011’de CHP İzmir İl BYKP Sağlık Komisyonu’nda çalıştı.

2013–2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-Ge Kurulu’nda üyelik ve başkanlık yaptı.

2015’te CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’na girerek bilişim, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığını yürüttü.

2016’da aynı ilçe yönetiminde STK ve meslek odalarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev aldı.

2019–2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Cemil Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa etmiştir.

CEMİL TUGAY'IN EŞİ ÖZNUR TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, Öznur Tugay ile evli olup iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır. Üç kardeşli bir ailede büyümüştür.

Öznur Tugay aslen Manisa’nın Akhisar ilçesinden olan Öznur Tugay, uzun yıllardır ailesiyle birlikte İzmir’de yaşamaktadır. Meslek hayatına hemşire olarak başlayıp sağlık alanında uzun yıllar hizmet verdikten sonra sanat eğitimine yönelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden mezun olarak "Seramik ve Cam Sanatçısı" unvanını almıştır.

ÖZNUR TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Öznur Tugay'ın doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Cemil Tugay'ın eşinin kaç yaşında olduğu konusunda kesin bir bilgi verilemiyor.