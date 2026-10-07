Cemil Tugay 'dönek' şarkısına alındı: Belediye meclis grubunda ortalık karıştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takmasıyla AKP'ye geçti.

Tugay'ın parti transferi siyasetin gündeminde yerini korurken İzmir'de de eleştirilerin odağı haline geldi.

Cemil Tugay'ın transferi öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin bulunduğu whatsapp grubunda da tepkiyle karşılandı.

Odatv’nin haberine göre; WhatsApp ekran görüntülerinde, bir meclis üyesinin gruba Duman grubunun 1999 çıkışlı "Eski Köprünün Altında" albümünde yer alan "Dönek" isimli şarkının Spotify bağlantısını attığı görüldü.Meclis üyesi şarkı paylaşımının altına "Sözler duygu ve düşüncelerime tercüman" notunu düşerek tepkisini dile getirdi.

Gelen tepki mesajının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay müdahalede bulundu.

Sistem bildirimlerine yansıyan bilgiye göre Tugay, yönetici yetkisini kullanarak WhatsApp grubunun ayarlarını "Yalnızca yöneticilerin gruba mesaj göndermesine izin verilecek" şekilde değiştirdi ve grubu üye yorumlarına kapattı.

Grubun kilitlenmesi üzerine meclis üyelerinden tepkiler gecikmedi.

Tugay’ın dakikalar sonra ayarları yeniden değiştirip gruptaki tüm üyelerin mesaj göndermesine izin vermesi üzerine bir meclis üyesi şu ifadelerle isyan etti:

"Sayın Tugay, bir böylesiniz... Bir böyle... Dakikalar içinde değiştiniz... Siz kendinizde misiniz?"Kaynak: 'İzmir grubu' karıştı, Cemil Tugay, 'dönek' şarkısına müdahale etti!