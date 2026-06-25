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Halk TV Ekonomi Kripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptı

Kripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptı

Kripto para piyasasındaki sert düşüşle Bitcoin 62 bin doların altına geriledi. Kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesiyle 397 milyon dolarlık zorunlu satış gerçekleşirken, kurumsal fonların nakde geçmesi korkuyu zirveye taşıdı.

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Kripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptı

Kripto para piyasası son 24 saat içinde büyük bir değer kaybı yaşayarak toplam büyüklüğünde yüzde 1,65’lik bir geri çekilme kaydetti. Bu düşüş dalgasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin, 62 bin doalrın altına geriledi.

Yaşanan bu sert düşüşün ana gerekçesi, piyasada borçlu ve yüksek riskli pozisyon alan yatırımcıların işlemlerinin sistem tarafından otomatik olarak kapatılması oldu. Sadece son 24 saat içinde bu şekilde zorunlu olarak satılan Bitcoin işlemlerinin hacmi, bir önceki güne göre tam 4 kat artarak 397 million dolara ulaştı. Bu durum, piyasada zincirleme satış reaksiyonunu tetikledi.

Fiyatlardaki bu ani gerileme, kurumsal taraftaki tedirginliği de artırdı. Büyük yatırım fonlarının piyasadan nakit çıkışı yapması ve yatırımcılardaki genel korku havasının son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşması, düşüş trendini destekleyen diğer önemli unsurlar oldu. Sektör temsilcileri, hem borçlu hesapların zorunlu satışlarının hem de büyük fonların piyasadan çekilmesinin fiyatı aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.

25 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 61.831$ %1.58 60.666$ 61.860$ -
Ethereum (ETH) 1.658$ %2.83 1.606$ 1.660$ -

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Aave (AAVE) 83,25 $ +%16,01
Jupiter (JUP) 0,2330 $ +%11,00
Sei (SEI) 0,05737 $ +%9,34

25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 0,6856 $ -%75,93
Audiera (BEAT) 1,80 $ -%26,54
Pump.fun (PUMP) 0,001303 $ -%7,09

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺
Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründüAltın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,00₺
Satış 85,02₺
Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyorAltından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.04 09:56
Euro (EUR) 52,93₺ 52,93₺ %0.20 09:57
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,39₺ %0.25 09:57
Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesindeFaiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99
Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndüPetrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndü

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.450
Değişim %0,83
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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