Kripto para piyasasında kriz: Fonlar nakde kaçtı, korku zirve yaptı

Kripto para piyasası son 24 saat içinde büyük bir değer kaybı yaşayarak toplam büyüklüğünde yüzde 1,65’lik bir geri çekilme kaydetti. Bu düşüş dalgasıyla birlikte lider kripto para birimi Bitcoin, 62 bin doalrın altına geriledi.

Yaşanan bu sert düşüşün ana gerekçesi, piyasada borçlu ve yüksek riskli pozisyon alan yatırımcıların işlemlerinin sistem tarafından otomatik olarak kapatılması oldu. Sadece son 24 saat içinde bu şekilde zorunlu olarak satılan Bitcoin işlemlerinin hacmi, bir önceki güne göre tam 4 kat artarak 397 million dolara ulaştı. Bu durum, piyasada zincirleme satış reaksiyonunu tetikledi.

Fiyatlardaki bu ani gerileme, kurumsal taraftaki tedirginliği de artırdı. Büyük yatırım fonlarının piyasadan nakit çıkışı yapması ve yatırımcılardaki genel korku havasının son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşması, düşüş trendini destekleyen diğer önemli unsurlar oldu. Sektör temsilcileri, hem borçlu hesapların zorunlu satışlarının hem de büyük fonların piyasadan çekilmesinin fiyatı aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.

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