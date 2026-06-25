Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

Küresel piyasalarda Fed beklentileriyle 13 ayın zirvesini gören dolar endeksi, hafif bir geri çekilme yaşadı. MB'nin satışlarına rağmen dolar 46,52 lirayı test ederken, endeksteki yumuşama euroyu yeniden 53, sterlini ise 61,46 lira sınırına taşıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler doların küresel piyasalardaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Çarşamba günü üst üste üçüncü kez yükselerek son 13 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi, 101,794 puana ulaştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşadı.

Merkez Bankası'nın kuru baskılama çabalarına rağmen dolar 46,52 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki bu hafif yumuşama Avrupa para birimlerini yukarı taşıdı. Dün 52,69 TL'ye kadar gerileyen euro bugün yeniden 53 TL sınırına çıkarken, dün 61,16 TL'ye kadar düşen sterlin de bugün 61,46 TL'den işlem görmeye başladı.

25 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.05 08:23
Euro (EUR) 52,96₺ 52,98₺ %0.28 08:23
Sterlin (GBP) 61,42₺ 61,44₺ %0.31 08:23
Kanada Doları 32,58₺ 32,75₺ %-0.04 08:23
İsviçre Frangı 57,46₺ 57,47₺ %0.37 08:23
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.00 08:03
Avustralya Doları 31,99₺ 32,15₺ %0.01 08:23
Danimarka Kronu 7,05₺ 7,09₺ %0.06 08:22
Norveç Kronu 4,71₺ 4,73₺ %-0.06 08:23
İsveç Kronu 4,76₺ 4,79₺ %0.08 08:22
Çin Yuanı 6,83₺ 6,83₺ %0.11 08:23
Rus Rublesi 0,62₺ 0,62₺ %0.05 08:23
BAE Dirhemi 12,66₺ 12,67₺ %0.04 08:23
Suudi Arabistan Riyali 12,38₺ 12,44₺ %1.27 05:48

25 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,51₺
Satış 46,52₺

25 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 52,96₺
Satış 52,98₺

25 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,42₺
Satış 61,44₺

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺
Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründüAltın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,70₺
Satış 85,73₺
Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyorAltından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.331
Değişim %-1,43

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.496$
Değişim %1,05
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro