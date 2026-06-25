Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler doların küresel piyasalardaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Çarşamba günü üst üste üçüncü kez yükselerek son 13 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi, 101,794 puana ulaştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşadı.

Merkez Bankası'nın kuru baskılama çabalarına rağmen dolar 46,52 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki bu hafif yumuşama Avrupa para birimlerini yukarı taşıdı. Dün 52,69 TL'ye kadar gerileyen euro bugün yeniden 53 TL sınırına çıkarken, dün 61,16 TL'ye kadar düşen sterlin de bugün 61,46 TL'den işlem görmeye başladı.

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