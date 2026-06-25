Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları sert düşüşle son 7 ayın en dip seviyesine geriledi. Ocak ayındaki tarihi yükselişinin ardından ggümüş, güvenli liman olma beklentisini karşılayamadı.
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Gümüş fiyatları da tıpkı altın gibi sert bir düşüş yaşayarak son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte, iç piyasada gram gümüş 84,19 TL'ye kadar inerken, uluslararası piyasada ons gümüş 56,47 dolara kadar düştü. Ocak ayı sonunda son yılların en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiren gümüş, küresel kriz dönemlerinde güvenli liman rolünü sergileyemedi.
25 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|85,82₺
|85,84₺
|%-0.05
|08:21
|Ons Gümüş $
|57,38$
|57,40$
|%-0.08
|08:21
25 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,51₺
|46,52₺
|%0.05
|08:20
|Euro (EUR)
|52,98₺
|52,99₺
|%0.31
|08:21
|Sterlin (GBP)
|61,42₺
|61,44₺
|%0.32
|08:21
25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi