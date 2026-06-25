Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

Gümüş fiyatları da tıpkı altın gibi sert bir düşüş yaşayarak son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte, iç piyasada gram gümüş 84,19 TL'ye kadar inerken, uluslararası piyasada ons gümüş 56,47 dolara kadar düştü. Ocak ayı sonunda son yılların en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiren gümüş, küresel kriz dönemlerinde güvenli liman rolünü sergileyemedi.

25 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

25 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI