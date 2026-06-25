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Halk TV Ekonomi Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları sert düşüşle son 7 ayın en dip seviyesine geriledi. Ocak ayındaki tarihi yükselişinin ardından ggümüş, güvenli liman olma beklentisini karşılayamadı.

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Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor
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Gümüş fiyatları da tıpkı altın gibi sert bir düşüş yaşayarak son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte, iç piyasada gram gümüş 84,19 TL'ye kadar inerken, uluslararası piyasada ons gümüş 56,47 dolara kadar düştü. Ocak ayı sonunda son yılların en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiren gümüş, küresel kriz dönemlerinde güvenli liman rolünü sergileyemedi.

25 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 85,82₺ 85,84₺ %-0.05 08:21
Ons Gümüş $ 57,38$ 57,40$ %-0.08 08:21

25 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,82₺
Satış 85,84₺

25 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,38$
Satış 57,40$

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺
Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründüAltın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.05 08:20
Euro (EUR) 52,98₺ 52,99₺ %0.31 08:21
Sterlin (GBP) 61,42₺ 61,44₺ %0.32 08:21
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25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.331
Değişim %0,00

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.542$
Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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