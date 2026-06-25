Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü
Küresel piyasalarda doların son 13 ayın zirvesine tırmanması, altın fiyatlarını yedi ayın en düşük seviyelerine yakın tutuyor. Sabahın erken saatlerinde 6 bin lirayı deneyen gram altın, hızla geri çekildi.
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Küresel piyasalarda doların son 13 ayın zirvesine çıkması ve Fed'in faiz artırımı beklentileri, altın fiyatları üzerindeki baskısını perşembe günü de sürdürüyor. Bu baskıyla birlikte ons altın, yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın seyrine devam etti.
Günün erken saatlerinde piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Ons altın kısa süreliğine 4 bin dolar sınırını, gram altın ise 6 bin TL sınırını aşmayı denedi. Ancak bu seviyelerde tutunamayan fiyatlar hızlıca geri çekilerek ons altında 3.967,26 dolara, gram altında ise 5.931,43 TL seviyesine kadar geriledi.
25 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|5.968,78₺
|5.970,06₺
|%-0.15
|08:22
|Ons Altın $
|3.992,22$
|3.993,29$
|%-0.16
|08:22
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|130.600,00$
|130.800,00$
|%0.00
|17:02
25 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,51₺
|46,52₺
|%0.04
|08:22
|Euro (EUR)
|52,98₺
|52,99₺
|%0.30
|08:22
|Sterlin (GBP)
|61,42₺
|61,44₺
|%0.32
|08:21
25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.22
|Motorin
|64.50
|LPG
|31.99
25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi