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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

Küresel piyasalarda doların son 13 ayın zirvesine tırmanması, altın fiyatlarını yedi ayın en düşük seviyelerine yakın tutuyor. Sabahın erken saatlerinde 6 bin lirayı deneyen gram altın, hızla geri çekildi.

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Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü
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Küresel piyasalarda doların son 13 ayın zirvesine çıkması ve Fed'in faiz artırımı beklentileri, altın fiyatları üzerindeki baskısını perşembe günü de sürdürüyor. Bu baskıyla birlikte ons altın, yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın seyrine devam etti.

Günün erken saatlerinde piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Ons altın kısa süreliğine 4 bin dolar sınırını, gram altın ise 6 bin TL sınırını aşmayı denedi. Ancak bu seviyelerde tutunamayan fiyatlar hızlıca geri çekilerek ons altında 3.967,26 dolara, gram altında ise 5.931,43 TL seviyesine kadar geriledi.

25 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 5.968,78₺ 5.970,06₺ %-0.15 08:22
Ons Altın $ 3.992,22$ 3.993,29$ %-0.16 08:22
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.600,00$ 130.800,00$ %0.00 17:02

25 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺

25 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 3.992,22$
Satış 3.993,29$

25 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.600,00$
Satış 130.800,00$

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,70₺
Satış 85,73₺
Altından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyorAltından sonra o da darbe yedi: Gümüşte sert düşüş durdurulamıyor

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.04 08:22
Euro (EUR) 52,98₺ 52,99₺ %0.30 08:22
Sterlin (GBP) 61,42₺ 61,44₺ %0.32 08:21
Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesindeFaiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.331
Değişim %-1,43

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.496$
Değişim %1,05
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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