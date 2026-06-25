Altın fiyatları baskıya dayanamadı: 7 ayın dibi göründü

Küresel piyasalarda doların son 13 ayın zirvesine çıkması ve Fed'in faiz artırımı beklentileri, altın fiyatları üzerindeki baskısını perşembe günü de sürdürüyor. Bu baskıyla birlikte ons altın, yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın seyrine devam etti.

Günün erken saatlerinde piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Ons altın kısa süreliğine 4 bin dolar sınırını, gram altın ise 6 bin TL sınırını aşmayı denedi. Ancak bu seviyelerde tutunamayan fiyatlar hızlıca geri çekilerek ons altında 3.967,26 dolara, gram altında ise 5.931,43 TL seviyesine kadar geriledi.

25 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

25 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI