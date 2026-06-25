Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndü

Akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatları 25 haziran sabahına herhangi bir değişiklik yaşamadan sabit başlarken, küresel piyasalardan düşüş haberleri gelmeye devam ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, mayın temizleme çalışmaları nedeniyle tam normalleşmenin birkaç hafta süreceğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelere gerilediğini ve son 24 saatte boğazdan en az 20 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları perşembe günü de düşüşünü sürdürerek 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının öncesindeki seviyelere yaklaştı.

ABD yaptırımlarından geçici muafiyet alan İran'ın petrol satışlarını artırmaya hazırlanması ve Orta Doğu'dan gelen küresel arzın yükselmesi, dünyada ham petrol fiyatlarını aşağı çeken temel etken oldu.

Tedarik zincirlerinin yerine oturması ve geçen hafta imzalanan ilk anlaşma sonrası boğazın tamamen açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşün hız kazanması bekleniyor.

25 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.22 Motorin 64.50 LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.05 Motorin 64.33 LPG 31.39

25 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.18 Motorin 65.59 LPG 31.97

25 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.45 Motorin 65.86 LPG 31.79

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

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