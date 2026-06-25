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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndü

Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin artması ve Orta Doğu'da yükselen küresel arz, dünyada ham petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyelere kadar çekti. 25 Haziran sabahında ise yurt içinde akaryakıt fiyatları sabit kaldı.

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Petrol fiyatları savaş öncesi seviyeye döndü
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Akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatları 25 haziran sabahına herhangi bir değişiklik yaşamadan sabit başlarken, küresel piyasalardan düşüş haberleri gelmeye devam ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, mayın temizleme çalışmaları nedeniyle tam normalleşmenin birkaç hafta süreceğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelere gerilediğini ve son 24 saatte boğazdan en az 20 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları perşembe günü de düşüşünü sürdürerek 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının öncesindeki seviyelere yaklaştı.

ABD yaptırımlarından geçici muafiyet alan İran'ın petrol satışlarını artırmaya hazırlanması ve Orta Doğu'dan gelen küresel arzın yükselmesi, dünyada ham petrol fiyatlarını aşağı çeken temel etken oldu.

Tedarik zincirlerinin yerine oturması ve geçen hafta imzalanan ilk anlaşma sonrası boğazın tamamen açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşün hız kazanması bekleniyor.

Brent Petrol
Değer 72,90$
Değişim %-0,67

25 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.22
Motorin 64.50
LPG 31.99

25 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.05
Motorin 64.33
LPG 31.39

25 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.18
Motorin 65.59
LPG 31.97

25 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.45
Motorin 65.86
LPG 31.79

25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.102,11₺
Satış 6.112,76₺
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25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 85,05₺
Satış 85,08₺
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25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,51₺ 46,52₺ %0.04 09:56
Euro (EUR) 52,93₺ 52,94₺ %0.21 09:56
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,40₺ %0.26 09:56
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25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.450
Değişim %0,83

25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.776$
Değişim %1,49
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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