Katılımevim'e para yatıranların durumu ne olacak? İşte senaryolar

Katılımevim’in ve Birevim'in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding ile ilgili gelişmeler sonrası tasarruf sahipleri yatırımlarının ne olacağını ya da şirketlere yatırdıkları paranın yanıp yanmayacağını merak ediyor.

Bu gün yaşanan son gelişmeler ile Katılımevim ve Birevim'in el değiştirmesi gündemde.

İLK TERA TALİP OLDU

Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding'i Tera Grubu'nun devralacağı açıklanmıştı.

Devralma süreciyle ilgili görüşmelerin sürdüğü bir dönemde Pusula Holding için soruşturma ve tutuklama haberleri geldi.

MUHAMMED YARIZ TUTUKLANDI

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı belirlenmişti. Yarız'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıkmıştı.

İddiaların ardından 12 Eylül'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittiğini açıklayan Muhammed Yarız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATILIMEVİM BAŞKANI İÇİN YASAK

Pusula yapılanmasının önemli ismi ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilmişti.

Bu süreçte Katılımevim'in Borsa İstanbul'daki hisseleri borsada adeta çakıldı. Yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden hisse çakıldı.

Pusula Holding'e talip olan Tera Yatırım ise iki gün önce yaptığı açıklamada, borsada yaşanan sürecin, Tera'nın "borsadaki sağlam duruşunun" güvence olmayacağını ve bundan sorumlu olmadıklarını kaydetmişti.

TERA BAŞKANI İÇİN YASAK

Yaklaşık 700 milyar TL büyüklüğünde varlık yönettiği belirtilen Tera Portföy, bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerini gerçekleştiremediğini açıkladı.

Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen için bugün yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

BİRİKİM SAHİPLERİ DİKEN ÜSTÜNDE

Tüm bu yaşananların ardından dişinden tırnağından biriktirerek, güç bela bir araba ya da ev almak için Katılımevim ya da Birevim'e başvuranlar diken üstünde. Bu şirketlere verdikleri birikimlerini alabilecekler mi? Ya da aldıkları ancak ödemesi bitmeyen konut ve ya arabalar ellerinden alınacak mı?

Yaşananlar şok etkisi yaratsa da ilk günden beri uzmanlar, bu tasarruf şirketlerinin süreçten etkilenmeyeceğini söylüyor. Geçtiğimiz gün Halk TV ekranlarında açıklama yapan ekonomist Kerim Rota, Katılımevim ya da Birevim'im borsadaki düşüşten ayrı olduğunu ve SPK, BDDK gibi kurumlar aracılığı ile güvende olduğunu değerlendirmişti.

EMLAK KATILIM ALACAK

Bu her ne kadar yorum da olsa bugün yaşanan son gelişme ile Katılımevim ve Birevim'in durumu biraz daha netleşti.

Kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası, Emlak Katılım Tasarruf Finansman üzerinden bu iki tasarruf şirketini satın alacağını duyurdu.

Diğer yandan borsada yaşanan depremin ardından hızla toplanan Finansal İstikrar Komitesi fonlara ilişkin tedbirleri hızla devreye alacağını duyurdu. Hemen ardından SPK'dan tedbirler açıklandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SÜREÇ DAHA DA NETLEŞECEK

Bu gelişmeler sonrası hem piyasada manipülasyonun önüne geçilmesi hedeflenirken hem de Katılımevim ve Birevim'in durumu biraz daha güvenceye alındı.

Önümüzdeki günlerde sürecin neye evrileceği netleşecek. Emlak Katılım'ın iki şirketi satın alması durumunda yeni bir süreç başlayacak.