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Halk TV Türkiye Son dakika | Aralarında Tera ve Pusula da var! 130 fon hakkında tasfiye kararı

Son dakika | Aralarında Tera ve Pusula da var! 130 fon hakkında tasfiye kararı

Son dakika... SPK, aralarında Tera ve Pusula portföy şirketletinin de olduğu 130 fon hakkında işlem yasağı kararı aldı. Fondaki payların satım ve alım işlemleri tamamen durduruldu.

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Son dakika | Aralarında Tera ve Pusula da var! 130 fon hakkında tasfiye kararı
Son Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak yatırım fonlarına ilişkin yeni kararlar aldı. SPK açıklamasında, kararların sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla alındığı belirtildi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20'YE İNDİRİLDİ

SPK, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanacak özkaynak koruma oranına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, kredili işlemlerin devamı süresince asgari yüzde 35 olması gereken özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin de mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verildi.

Düzenleme, ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar geçerli olacak.

7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN FONLARINA İŞLEM KISITI

SPK, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi. SPK ayrıca, söz konusu portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve açıklamada unvanları belirtilen yatırım fonlarının, Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına ve aşağıda ünvanlarına yer verilen yatırım fonlarının Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verilmiştir."

Tasfiye kapsamına alınan 130 adet fon, Bulls Portföy (15 fon), Tera Portföy (5 fon), Pusula Portföy (12 fon), Atlas Portföy (16 fon), Hedef Portföy (31 fon), A1 Capital Portföy (9 fon) ve Pardus Portföy (42 fon) bünyesindeki çeşitli para piyasası, serbest ve hisse senedi yoğun fonlardan oluştu.

No Portföy Şirketi Fon Adı Fon Türü
1 BULLS PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
2 BULLS PORTFÖY Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
3 BULLS PORTFÖY Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
4 BULLS PORTFÖY Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
5 BULLS PORTFÖY BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
6 BULLS PORTFÖY İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
7 BULLS PORTFÖY Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
8 BULLS PORTFÖY Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
9 BULLS PORTFÖY BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
10 BULLS PORTFÖY Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
11 BULLS PORTFÖY Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
12 BULLS PORTFÖY Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
13 BULLS PORTFÖY Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
14 BULLS PORTFÖY GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon Hisse Senedi Yoğun
15 BULLS PORTFÖY Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
16 TERA PORTFÖY Birinci Serbest Fon Serbest Fon
17 TERA PORTFÖY Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
18 TERA PORTFÖY Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
19 TERA PORTFÖY Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Para Piyasası Katılım
20 TERA PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
21 PUSULA PORTFÖY Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
22 PUSULA PORTFÖY Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
23 PUSULA PORTFÖY Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
24 PUSULA PORTFÖY Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
25 PUSULA PORTFÖY Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
26 PUSULA PORTFÖY Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
27 PUSULA PORTFÖY İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
28 PUSULA PORTFÖY İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
29 PUSULA PORTFÖY Para Piyasası Katılım (TL) Fonu Para Piyasası Katılım
30 PUSULA PORTFÖY Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
31 PUSULA PORTFÖY İkinci Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
32 PUSULA PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
33 ATLAS PORTFÖY Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
34 ATLAS PORTFÖY Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
35 ATLAS PORTFÖY Birinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
36 ATLAS PORTFÖY Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
37 ATLAS PORTFÖY İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
38 ATLAS PORTFÖY Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
39 ATLAS PORTFÖY İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
40 ATLAS PORTFÖY Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
41 ATLAS PORTFÖY İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
42 ATLAS PORTFÖY Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
43 ATLAS PORTFÖY Dördüncü Serbest (TL) Fon Serbest Fon
44 ATLAS PORTFÖY Serbest Fon Serbest Fon
45 ATLAS PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
46 ATLAS PORTFÖY Para Piyasası Serbest Fon Serbest Fon
47 ATLAS PORTFÖY Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
48 ATLAS PORTFÖY Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
49 HEDEF PORTFÖY Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
50 HEDEF PORTFÖY Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
51 HEDEF PORTFÖY Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
52 HEDEF PORTFÖY Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
53 HEDEF PORTFÖY Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
54 HEDEF PORTFÖY Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
55 HEDEF PORTFÖY Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
56 HEDEF PORTFÖY Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
57 HEDEF PORTFÖY İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
58 HEDEF PORTFÖY Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
59 HEDEF PORTFÖY Güney Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
60 HEDEF PORTFÖY Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
61 HEDEF PORTFÖY İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon Hisse Senedi Yoğun
62 HEDEF PORTFÖY Para Piyasası Serbest Fon Serbest Fon
63 HEDEF PORTFÖY Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
64 HEDEF PORTFÖY Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
65 HEDEF PORTFÖY Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
66 HEDEF PORTFÖY Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
67 HEDEF PORTFÖY Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
68 HEDEF PORTFÖY Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
69 HEDEF PORTFÖY İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
70 HEDEF PORTFÖY Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
71 HEDEF PORTFÖY İkinci Para Piyasası (TL) Fon Para Piyasası
72 HEDEF PORTFÖY Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
73 HEDEF PORTFÖY Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
74 HEDEF PORTFÖY Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
75 HEDEF PORTFÖY Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
76 HEDEF PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
77 HEDEF PORTFÖY Para Piyasası Katılım Fonu Para Piyasası Katılım
78 HEDEF PORTFÖY Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
79 HEDEF PORTFÖY Kısa Vadeli Serbest Fon Serbest Fon
80 A1 CAPİTAL PORTFÖY İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
81 A1 CAPİTAL PORTFÖY Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
82 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
83 A1 CAPİTAL PORTFÖY Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
84 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
85 A1 CAPİTAL PORTFÖY İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
86 A1 CAPİTAL PORTFÖY Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
87 A1 CAPİTAL PORTFÖY Para Piyasası (TL) Serbest Fon Serbest Fon
88 A1 CAPİTAL PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fonu Para Piyasası
89 PARDUS PORTFÖY İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
90 PARDUS PORTFÖY Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
91 PARDUS PORTFÖY İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
92 PARDUS PORTFÖY İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu Hisse Senedi Yoğun
93 PARDUS PORTFÖY Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
94 PARDUS PORTFÖY BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
95 PARDUS PORTFÖY Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
96 PARDUS PORTFÖY Bereket Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
97 PARDUS PORTFÖY BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
98 PARDUS PORTFÖY Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
99 PARDUS PORTFÖY Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
100 PARDUS PORTFÖY Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
101 PARDUS PORTFÖY Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
102 PARDUS PORTFÖY İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
103 PARDUS PORTFÖY Kartal Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
104 PARDUS PORTFÖY Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
105 PARDUS PORTFÖY Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
106 PARDUS PORTFÖY Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
107 PARDUS PORTFÖY BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
108 PARDUS PORTFÖY Capital Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
109 PARDUS PORTFÖY Doğu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
110 PARDUS PORTFÖY Güney Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
111 PARDUS PORTFÖY Batı Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
112 PARDUS PORTFÖY Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
113 PARDUS PORTFÖY Marmara Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
114 PARDUS PORTFÖY Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
115 PARDUS PORTFÖY Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
116 PARDUS PORTFÖY Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
117 PARDUS PORTFÖY Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
118 PARDUS PORTFÖY Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
119 PARDUS PORTFÖY Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
120 PARDUS PORTFÖY Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
121 PARDUS PORTFÖY Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
122 PARDUS PORTFÖY Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
123 PARDUS PORTFÖY Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
124 PARDUS PORTFÖY Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
125 PARDUS PORTFÖY Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
126 PARDUS PORTFÖY Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
127 PARDUS PORTFÖY Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
128 PARDUS PORTFÖY Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun
129 PARDUS PORTFÖY Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun
130 PARDUS PORTFÖY Para Piyasası (TL) Fon Para Piyasası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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