Son dakika | Emlak Katılım duyurdu: Katılımevim ve Birevim'in satışı için görüşmeler başladı
Son dakika... Türkiye Emlak Katılım Bankası bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. aracılığıyla, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’yi bünyesine katmak için resmi görüşmelere başladığını duyurdu.
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., bağlı ortaklığı üzerinden tasarruf finansman sektöründe büyümeye yönelik yeni bir hamle gerçekleştirdi.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik resmi görüşmelere start verdi.
Sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
KAP'A AÇIKLAMA YAPTI
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın tam metni şu şekilde yer aldı:
"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."