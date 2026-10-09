Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor

Akaryakıt fiyatlarında 9 Ekim Cuma günü itibarıyla mevcut tarifeler geçerliliğini korurken, sektör kaynaklarından araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir son dakika haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak tabelalarda zıt yönlü çifte ayarlama planlanıyor. Sektör kulislerine yansıyan hazırlıklara göre, motorin grubuna 6 TL 40 kuruşluk dev bir zam gelmesi beklenirken, benzin grubunda ise 96 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor.
Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin hafiflemesiyle haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir grafik çiziyor. Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel enerji piyasalarını sarsan altı aylık savaşı sonlandırmak amacıyla İran ile yürütülen müzakerelerin "verimli" ilerlediğini ve Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde Tahran'a yönelik bir askeri saldırı düzenlenmeyeceğini açıklaması belirleyici oldu.