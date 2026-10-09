Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor

Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor

Akaryakıtta zıt yönlü çifte tarife hazırlığı başladı. Sektör kulislerine yansıyan yeni tarife araç sahiplerinin bütçesini sarsacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor
Son Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarında 9 Ekim Cuma günü itibarıyla mevcut tarifeler geçerliliğini korurken, sektör kaynaklarından araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir son dakika haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki seyre bağlı olarak tabelalarda zıt yönlü çifte ayarlama planlanıyor. Sektör kulislerine yansıyan hazırlıklara göre, motorin grubuna 6 TL 40 kuruşluk dev bir zam gelmesi beklenirken, benzin grubunda ise 96 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor.

Son dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacakSon dakika | Tabelayı yakacak zam geliyor! Motorin 100 liraya dayanacak

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin hafiflemesiyle haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir grafik çiziyor. Fiyatlardaki geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel enerji piyasalarını sarsan altı aylık savaşı sonlandırmak amacıyla İran ile yürütülen müzakerelerin "verimli" ilerlediğini ve Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde Tahran'a yönelik bir askeri saldırı düzenlenmeyeceğini açıklaması belirleyici oldu.

Brent Petrol
Değer 101,62$
Değişim %-0,88

9 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

9 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 90.00
LPG 40.60

9 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.70
Motorin 91.30
LPG 41.29

9 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.90
Motorin 91.50
LPG 41.20

ZAM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺)
İstanbul (Avrupa) 90,20 96,60
İstanbul (Anadolu) 90,00 96,40
Ankara 91,30 97,70
İzmir 91,50 97,90

İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ BENZİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) İndirim Sonrası Tahmini (₺)
İstanbul (Avrupa) 84,70 83,74
İstanbul (Anadolu) 84,50 83,54
Ankara 85,70 84,74
İzmir 85,90 84,94

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.539,21₺
Satış 6.545,48₺
Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyorTrump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,83₺
Satış 95,85₺
Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladıGümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,34₺ 49,34₺ %0.18 10:39
Euro (EUR) 55,39₺ 55,40₺ %0.30 10:40
Sterlin (GBP) 65,32₺ 65,33₺ %0.04 10:40
Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadıDolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

9 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.312
Değişim %0,80
Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandıBorsa haftanın son gününe alıcılı uyandı

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.556$
Değişim %0,98
Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldıPiyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro