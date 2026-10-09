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Halk TV Ekonomi Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı

Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı

ABD tahvil faizlerindeki tırmanış ve hükümetin Coinbase'e taşıdığı 17 bin Bitcoin kripto pazarını vurdu. Vadeli işlemlerde 1 milyar dolar silinirken, toplam piyasa değeri 2,79 trilyon dolara indi. Bitcoin ise 82 bin dolarda tutunmaya çalışıyor.

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Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı
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Kripto para piyasalarında, tahvil faizlerindeki tırmanış ve makroekonomik belirsizliklerin tetiklediği satış dalgası derinleşerek devam ediyor. Küresel ölçekte risk iştahının zayıflaması ve türev piyasalardaki sert tasfiyelerin etkisiyle, toplam kripto para piyasası değeri yaşanan sert düzeltmenin ardından 2,79 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcıların yükselen getiriler karşısında temkinli pozisyona geçmesi, dijital varlık sınıflarındaki soğumayı hızlandırdı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde 80 bin ile 83 bin dolar arasında geniş bir koridorda sert dalgalanmalar yaşamasının ardından 82 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat hareketlerindeki bu şiddetli volatilite, vadeli işlem piyasalarında devasa bir pozisyon temizliğini beraberinde getirdi, son hareketlilik sırasında 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon likidite edildi.

Piyasa üzerindeki satış baskısını artıran en kritik unsurlardan biri ise ABD hükümetine bağlı cüzdanlardan gelen peş peşe transferler oldu. Federal yetkililerin, son üç gün içinde el konulan varlıklardan toplamda yaklaşık 17 bin 733 adet Bitcoin'i kurumsal borsa platformu Coinbase Prime'a aktardığı görüldü. Geçmiş dönemlerde benzer büyük transferlerin potansiyel piyasa satışları öncesinde gerçekleştiği bilinirken, zincir üstü verilerdeki bu hareketlilik kısa vadeli fiyatlamalarda arz fazlası endişelerini canlı tutarak toparlanma çabalarını baskılamaya devam ediyor.

9 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 82.606$ %1.04 81.604$ 82.660$ -
Ethereum (ETH) 2.503$ %1.14 2.469$ 2.506$ -

9 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

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Pyth Network (PYTH) 0,08234 $ +%11,63

9 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Curve DAO Token (CRV) 0,3440 $ -%10,98
NEAR Protocol (NEAR) 4,84 $ -%10,78
Venice Token (VVV) 22,86 $ -%8,27

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.545,48₺
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9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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Satış 95,96₺
Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladıGümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

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Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,34₺ 49,34₺ %0.18 10:35
Euro (EUR) 55,41₺ 55,42₺ %0.35 10:35
Sterlin (GBP) 65,34₺ 65,35₺ %0.07 10:34
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9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyorDünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor

9 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.315
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Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandıBorsa haftanın son gününe alıcılı uyandı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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