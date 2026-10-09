Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı

Kripto para piyasalarında, tahvil faizlerindeki tırmanış ve makroekonomik belirsizliklerin tetiklediği satış dalgası derinleşerek devam ediyor. Küresel ölçekte risk iştahının zayıflaması ve türev piyasalardaki sert tasfiyelerin etkisiyle, toplam kripto para piyasası değeri yaşanan sert düzeltmenin ardından 2,79 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi. Yatırımcıların yükselen getiriler karşısında temkinli pozisyona geçmesi, dijital varlık sınıflarındaki soğumayı hızlandırdı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde 80 bin ile 83 bin dolar arasında geniş bir koridorda sert dalgalanmalar yaşamasının ardından 82 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat hareketlerindeki bu şiddetli volatilite, vadeli işlem piyasalarında devasa bir pozisyon temizliğini beraberinde getirdi, son hareketlilik sırasında 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon likidite edildi.

Piyasa üzerindeki satış baskısını artıran en kritik unsurlardan biri ise ABD hükümetine bağlı cüzdanlardan gelen peş peşe transferler oldu. Federal yetkililerin, son üç gün içinde el konulan varlıklardan toplamda yaklaşık 17 bin 733 adet Bitcoin'i kurumsal borsa platformu Coinbase Prime'a aktardığı görüldü. Geçmiş dönemlerde benzer büyük transferlerin potansiyel piyasa satışları öncesinde gerçekleştiği bilinirken, zincir üstü verilerdeki bu hareketlilik kısa vadeli fiyatlamalarda arz fazlası endişelerini canlı tutarak toparlanma çabalarını baskılamaya devam ediyor.

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