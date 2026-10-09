Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

Döviz piyasalarında 9 Ekim Cuma gününde, ABD dolarının küresel para birimleri karşısındaki geri çekilmesiyle birlikte hareketli saatler yaşanıyor. ABD Hazine tahvil faizlerindeki gevşeme ve piyasalarda Fed'in bir sonraki faiz adımına dair bekleyişin sürmesi Dolar Endeksi'ni aşağı çekti. Güne zayıf başlayan ve erken saatlerde 101,983 puana kadar inen endeks, toparlanma çabasıyla şu sıralarda 102,025 puan civarında dengelenmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimler öncesinde İran'a saldırı yapılmayacağını ve müzakerelerin sürdüğünü duyurmasıyla jeopolitik risklerin ötelenmesi de küresel dolarda kâr satışlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Küresel bazda dolardaki gerilemeye karşın yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı varlığını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımlarına rağmen serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü eğilimini koruyarak 49,33 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar endeksindeki zayıflama çapraz kurlarda majör para birimlerine alan açtı. Küresel piyasalardaki rahatlamayla birlikte Türk lirası karşısında yönünü yeniden yukarı çeviren euro serbest piyasada 55,39 TL seviyesine tırmanırken, sterlin de primli seyrini güçlendirerek 65,32 TL bandından işlem görmeye başladı.

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