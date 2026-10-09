Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

Küresel piyasalarda dolar endeksi ve tahvil faizleri gerilerken içeride kur baskısı dinmedi. Merkez Bankası'nın adımlarına rağmen dolar 49,33 TL'den işlem görürken; euro 55,39 TL'ye, sterlin ise 65,32 TL bandına tırmandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

Döviz piyasalarında 9 Ekim Cuma gününde, ABD dolarının küresel para birimleri karşısındaki geri çekilmesiyle birlikte hareketli saatler yaşanıyor. ABD Hazine tahvil faizlerindeki gevşeme ve piyasalarda Fed'in bir sonraki faiz adımına dair bekleyişin sürmesi Dolar Endeksi'ni aşağı çekti. Güne zayıf başlayan ve erken saatlerde 101,983 puana kadar inen endeks, toparlanma çabasıyla şu sıralarda 102,025 puan civarında dengelenmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimler öncesinde İran'a saldırı yapılmayacağını ve müzakerelerin sürdüğünü duyurmasıyla jeopolitik risklerin ötelenmesi de küresel dolarda kâr satışlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Küresel bazda dolardaki gerilemeye karşın yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı varlığını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımlarına rağmen serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü eğilimini koruyarak 49,33 TL seviyesinden el değiştiriyor.

Dolar endeksindeki zayıflama çapraz kurlarda majör para birimlerine alan açtı. Küresel piyasalardaki rahatlamayla birlikte Türk lirası karşısında yönünü yeniden yukarı çeviren euro serbest piyasada 55,39 TL seviyesine tırmanırken, sterlin de primli seyrini güçlendirerek 65,32 TL bandından işlem görmeye başladı.

9 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,32₺ 49,33₺ %0.15 07:30
Euro (EUR) 55,38₺ 55,39₺ %0.29 07:30
Sterlin (GBP) 65,32₺ 65,33₺ %0.04 07:29
Kanada Doları 34,52₺ 34,69₺ %0.21 07:30
İsviçre Frangı 59,42₺ 59,43₺ %0.32 07:30
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.14 07:29
Avustralya Doları 34,23₺ 34,40₺ %0.27 07:30
Danimarka Kronu 7,37₺ 7,41₺ %0.14 07:28
Norveç Kronu 5,14₺ 5,16₺ %0.42 07:30
İsveç Kronu 4,93₺ 4,95₺ %0.15 07:29
Çin Yuanı 7,36₺ 7,37₺ %0.24 07:30
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.14 07:30
BAE Dirhemi 13,43₺ 13,43₺ %0.16 07:30
Suudi Arabistan Riyali 13,06₺ 13,12₺ %-0.08 04:00

9 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,32₺
Satış 49,33₺

9 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,38₺
Satış 55,39₺

9 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,32₺
Satış 65,33₺

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.539,21₺
Satış 6.545,48₺
Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyorTrump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,51₺
Satış 95,54₺
Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladıGümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

9 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.214
Değişim %0,75

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.428$
Değişim %0,82
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Kuru Döviz Dolar Euro Sterlin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro