Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

Altın fiyatları 9 Ekim Cuma gününde, haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayarak toparlanma eğilimini güçlendirdi. ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvil faizlerindeki gerilemenin kıymetli madene olan talebi desteklemesiyle birlikte altın, haftalık kayıplarını telafi etme çabasına girdi. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 175 dolar seviyesine tırmanırken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 622 TL bandında işlem görüyor.

Piyasalarda yatırımcılar, bir yandan kalıcı enflasyon endişelerini ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri tartarken, diğer yandan Ekim toplantısı öncesinde para politikasına dair yeni ipuçları verecek öncü makroekonomik verilere odaklanıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini oy birliğiyle çeyrek puan artıran Fed'in bir sonraki adımına yönelik belirsizlikler sürerken, tahvil getirilerindeki gevşeme faiz getirisi olmayan altının elini güçlendiriyor.

Jeopolitik tarafta ise piyasaların tansiyonunu düşüren kritik bir diplomatik açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı başlatmayacağını duyurdu. Aylardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla iki ülkenin görüşmeler yürüttüğünü belirten Trump'ın bu mesajı, sıcak çatışma riskini erteleyerek piyasalardaki jeopolitik tedirginliği bir nebze yatıştırdı. Ancak masadaki diplomatik yumuşamaya rağmen dolardaki geri çekilme, altının haftayı primli kapatma isteğini destekleyen ana faktör olarak öne çıkıyor.

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