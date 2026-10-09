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Halk TV Ekonomi Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

Trump'ın İran açıklaması piyasalarda tansiyonu düşürdü. ABD dolarındaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki düşüş de altın fiyatlarına nefes aldırdı.

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Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor
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Altın fiyatları 9 Ekim Cuma gününde, haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayarak toparlanma eğilimini güçlendirdi. ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvil faizlerindeki gerilemenin kıymetli madene olan talebi desteklemesiyle birlikte altın, haftalık kayıplarını telafi etme çabasına girdi. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 175 dolar seviyesine tırmanırken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 622 TL bandında işlem görüyor.

Piyasalarda yatırımcılar, bir yandan kalıcı enflasyon endişelerini ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri tartarken, diğer yandan Ekim toplantısı öncesinde para politikasına dair yeni ipuçları verecek öncü makroekonomik verilere odaklanıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini oy birliğiyle çeyrek puan artıran Fed'in bir sonraki adımına yönelik belirsizlikler sürerken, tahvil getirilerindeki gevşeme faiz getirisi olmayan altının elini güçlendiriyor.

Jeopolitik tarafta ise piyasaların tansiyonunu düşüren kritik bir diplomatik açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı başlatmayacağını duyurdu. Aylardır devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla iki ülkenin görüşmeler yürüttüğünü belirten Trump'ın bu mesajı, sıcak çatışma riskini erteleyerek piyasalardaki jeopolitik tedirginliği bir nebze yatıştırdı. Ancak masadaki diplomatik yumuşamaya rağmen dolardaki geri çekilme, altının haftayı primli kapatma isteğini destekleyen ana faktör olarak öne çıkıyor.

9 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.631,92₺ 6.633,26₺ %1.33 07:30
Ons Altın $ 4.182,04$ 4.182,68$ %1.18 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 132.300,00$ 132.400,00$ %0.00 16:50

9 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.539,21₺
Satış 6.545,48₺

9 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.182,04$
Satış 4.182,68$

9 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 132.300,00$
Satış 132.400,00$

9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,51₺
Satış 95,54₺
Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladıGümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,32₺ 49,33₺ %0.15 07:30
Euro (EUR) 55,38₺ 55,39₺ %0.29 07:30
Sterlin (GBP) 65,32₺ 65,33₺ %0.04 07:29
Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadıDolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

9 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.214
Değişim %0,75

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Değişim %0,82
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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