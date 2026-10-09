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Halk TV Ekonomi Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

ABD dolarındaki gerileme ve tahvil faizlerindeki düşüş gümüş fiyatlarına da nefes aldırdı. Ons gümüş 60,15 dolara tırmandı, gram gümüş ise serbest piyasada 95,42 liradan işlem görüyor.

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Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
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Gümüş fiyatları da 9 Ekim Cuma gününde, altın fiyatlarındaki toparlanma hareketini izleyerek haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. ABD dolarının küresel ölçekte gerilemesi ve Hazine tahvil faizlerindeki gevşemenin emtia genelinde yarattığı destek, kıymetli metale alıcılı bir zemin hazırladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş kritik direnç eşiğini aşarak 60,15 dolar seviyesine tırmanırken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını telafi ederek 95,42 TL bandından işlem görmeye başladı.

Fiyatlamalardaki bu canlanmada, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler ile jeopolitik cepheden gelen açıklamalar ana belirleyici rol oynuyor. Geçtiğimiz ay politika faizini çeyrek puan artıran Fed'in yaklaşan Ekim toplantısı öncesinde açıklanacak öncü veriler beklenirken, tahvil faizlerindeki düşüş faiz getirisi olmayan gümüşe alan açtı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a askeri bir operasyon yapılmayacağını ve Tahran ile müzakerelerin verimli ilerlediğini duyurması, piyasalardaki ani şok riskini öteledi. Sıcak çatışma tehdidinin yatışması güvenli liman primini törpülese de zayıflayan doların desteğini arkasına alan gümüş, haftayı primli tamamlama isteğini koruyor.

9 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 95,64₺ 95,66₺ %2.07 07:35
Ons Gümüş $ 60,30$ 60,31$ %1.92 07:35

9 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,64₺
Satış 95,66₺

9 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,30$
Satış 60,31$

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.539,21₺
Satış 6.545,48₺
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9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,33₺ 49,34₺ %0.15 07:35
Euro (EUR) 55,40₺ 55,40₺ %0.31 07:35
Sterlin (GBP) 65,33₺ 65,34₺ %0.06 07:35
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9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

9 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.214
Değişim %0,75

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.450$
Değişim %0,85
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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