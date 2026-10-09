Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Gümüş fiyatları da 9 Ekim Cuma gününde, altın fiyatlarındaki toparlanma hareketini izleyerek haftanın son işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. ABD dolarının küresel ölçekte gerilemesi ve Hazine tahvil faizlerindeki gevşemenin emtia genelinde yarattığı destek, kıymetli metale alıcılı bir zemin hazırladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş kritik direnç eşiğini aşarak 60,15 dolar seviyesine tırmanırken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını telafi ederek 95,42 TL bandından işlem görmeye başladı.

Fiyatlamalardaki bu canlanmada, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler ile jeopolitik cepheden gelen açıklamalar ana belirleyici rol oynuyor. Geçtiğimiz ay politika faizini çeyrek puan artıran Fed'in yaklaşan Ekim toplantısı öncesinde açıklanacak öncü veriler beklenirken, tahvil faizlerindeki düşüş faiz getirisi olmayan gümüşe alan açtı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a askeri bir operasyon yapılmayacağını ve Tahran ile müzakerelerin verimli ilerlediğini duyurması, piyasalardaki ani şok riskini öteledi. Sıcak çatışma tehdidinin yatışması güvenli liman primini törpülese de zayıflayan doların desteğini arkasına alan gümüş, haftayı primli tamamlama isteğini koruyor.

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

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