Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba günü yaşanan sert kayıpların ardından dün gelen tepki alımlarıyla yeniden moral buldu. Perşembe gününü genele yayılan alımlarla primli tamamlayan endeks, dünü yüzde 0,75 oranında değer kazancı ve 90,65 puanlık artışla 12 bin 213,58 puandan kapattı. Yaşanan toparlanmaya karşın piyasadaki işlem hacmi temkinli duruşu yansıtarak 105,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Dünkü pozitif kapanışın ardından haftanın son işlem gününe de alıcılı bir başlangıç yapıldı. 9 Ekim haftanın son seansına yükselişle adım atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artış kaydederek 12 bin 264,61 puana çıktı.

9 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

9 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim USAK 0,45 %9,76 GEREL 25,98 %9,16 GENIL 4,45 %4,71 DGNMO 4,03 %3,07 EKIM 18,48 %2,84

9 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DSTKF 410,50 %-9,98 YYAPI 0,59 %-3,28 DMRGD 7,80 %-1,27 DITAS 8,15 %-1,21 EGEPO 5,40 %-1,10

9 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) EREGL 36,82 25.662.987,70 GARAN 129,00 14.596.221,00 FROTO 74,55 7.308.882,00 EKGYO 19,70 6.396.018,70 GENIL 4,45 6.211.590,35

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI