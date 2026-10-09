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Halk TV Ekonomi Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandı

Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandı

Borsa İstanbul'da dünkü tepki alımlarıyla moral bulan BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı.

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Borsa haftanın son gününe alıcılı uyandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba günü yaşanan sert kayıpların ardından dün gelen tepki alımlarıyla yeniden moral buldu. Perşembe gününü genele yayılan alımlarla primli tamamlayan endeks, dünü yüzde 0,75 oranında değer kazancı ve 90,65 puanlık artışla 12 bin 213,58 puandan kapattı. Yaşanan toparlanmaya karşın piyasadaki işlem hacmi temkinli duruşu yansıtarak 105,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Dünkü pozitif kapanışın ardından haftanın son işlem gününe de alıcılı bir başlangıç yapıldı. 9 Ekim haftanın son seansına yükselişle adım atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artış kaydederek 12 bin 264,61 puana çıktı.

9 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.312
Günlük değişim %0.80
Gün içi düşük 12.247
Gün içi yüksek 12.332
Önceki kapanış 12.214
Saat 10:40

9 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
USAK 0,45 %9,76
GEREL 25,98 %9,16
GENIL 4,45 %4,71
DGNMO 4,03 %3,07
EKIM 18,48 %2,84

9 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 410,50 %-9,98
YYAPI 0,59 %-3,28
DMRGD 7,80 %-1,27
DITAS 8,15 %-1,21
EGEPO 5,40 %-1,10

9 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
EREGL 36,82 25.662.987,70
GARAN 129,00 14.596.221,00
FROTO 74,55 7.308.882,00
EKGYO 19,70 6.396.018,70
GENIL 4,45 6.211.590,35

9 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.539,21₺
Satış 6.545,48₺
Trump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyorTrump'ın açıklaması altını şahlandırdı: Haftalık kayıplar siliniyor

9 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,83₺
Satış 95,85₺
Gümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladıGümüş haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

9 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,34₺ 49,34₺ %0.18 10:39
Euro (EUR) 55,39₺ 55,40₺ %0.30 10:40
Sterlin (GBP) 65,32₺ 65,33₺ %0.04 10:40
Dolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadıDolar'da frene basıldı: Dünyada soluklandı Türkiye'de durmadı

9 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Dünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyorDünyada petrol düşüyor, Türkiye'de akaryakıt fiyatları alev alıyor

9 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.556$
Değişim %0,98
Piyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldıPiyasada devasa tasfiye faturası Bitcoin'e kesildi: Sıkıştı kaldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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