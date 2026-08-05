Dolar ve euronun yükselişine en çok sevinenler belli oldu: Gurbetçiler parayı bu illere akıttı

BDDK'nın 2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin verilerine göre Türkiye'deki toplam mevduat 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL'sini döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu.

Böylece döviz mevduatlarının toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 37,92 olarak gerçekleşti.

TL DOLARI İKİYE KATLADI

Yılın ilk 7 aylık döneminde dolar yüzde 10,6 primle 47,50 TL'ye yükseldi. Ancak doların bu yükselişi, aynı dönemde yüzde 19,86'ya ulaşan kümülatif enflasyonun gerisinde kaldı.

Buna göre dolar, Ocak-Temmuz 2026 döneminde reel olarak yüzde 7,73 değer kaybetti.

Yılın ilk 7 ayında TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ise yaklaşık yüzde 22 oldu.

Böylece TL cinsi yatırım araçlarının getirisi, aynı dönemde yüzde 10,6 yükselen doların performansının yaklaşık iki katına ulaştı.

DOLAR VE EURONUN YÜKSELİŞİNE EN ÇOK SEVİNENLER BELLİ OLDU

İller bazında bakıldığında ekonomik büyüklüğü yüksek kentler, döviz mevduatında tutar bazında öne çıktı.

Türkiye'deki toplam 11,41 trilyon TL'lik DTH'ın yüzde 50,9'u İstanbul ve Ankara'da bulunuyor.

Ancak bu iki kentte döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı daha düşük seviyede. İstanbul'da DTH payı yüzde 34, Ankara'da ise yüzde 30,5 olarak hesaplandı.

Döviz mevduatının tutar bakımından en yüksek olduğu iller şöyle:

Sıra İl GSYH 1 İstanbul 4,54 trilyon TL 2 Ankara 1,27 trilyon TL 3 İzmir 518,58 milyar TL 4 Antalya 378,13 milyar TL 5 Bursa 284,98 milyar TL 6 Kocaeli 237,80 milyar TL 7 Konya 160,29 milyar TL 8 Muğla 133,83 milyar TL 9 Adana 132,43 milyar TL 10 Mersin 122,21 milyar TL

İzmir, Antalya ve Bursa'nın ilk 5'te yer almasında turizm gelirleri, ihracatçı yapı ve sanayi kapasitesinin etkili olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin sanayi gücüne karşılık Adana ve Mersin'de liman ve lojistik avantajlarının yanı sıra tarım ve ihracat gelirleri öne çıkıyor.

GURBETÇİLER PARAYI BU İLLERE AKITTI

Büyükşehirler toplam döviz miktarında öne çıkarken, bazı Anadolu kentlerinde DTH'ın toplam mevduat içindeki payı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Aksaray, Yozgat, Karaman ve Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde, özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da yaşayan gurbetçi vatandaşların memleketlerindeki banka hesaplarına aktardığı dövizlerin DTH payının yüksek olmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

Toplam mevduat içinde döviz mevduatının payının en yüksek olduğu 10 il şöyle:

Sıra İl DTH payı 1 Aksaray %57,31 2 Yozgat %54,48 3 Siirt %54,34 4 Karaman %53,92 5 Gümüşhane %53,41 6 Elâzığ %53,19 7 Bingöl %52,94 8 Karabük %52,01 9 Kütahya %50,17 10 Nevşehir %49,98

Bu tabloya göre 10 Anadolu şehrinde toplam mevduatın yarısından fazlası döviz hesaplarında tutuluyor.

DTH payının en düşük olduğu iller

Döviz mevduatının toplam mevduat içerisindeki oranının en düşük olduğu illerde ise Ardahan ilk sırada bulunuyor.

Sıra İl DTH payı 1 Ardahan %25,61 2 Şanlıurfa %26,81 3 Bitlis %27,57 4 Edirne %29,83 5 Hakkâri %29,90 6 Kırklareli %29,91 7 Kars %30,23 8 Ankara %30,50 9 Ağrı %30,98 10 Diyarbakır %32,13

DÖVİZ MEVDUATININ EN AZ OLDUĞU İLLER

Tutar bakımından DTH'ın en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı:

Sıra İl DTH 1 Ardahan 2,33 milyar TL 2 Hakkâri 2,38 milyar TL 3 Kilis 3,09 milyar TL 4 Bayburt 3,35 milyar TL 5 Bitlis 4,94 milyar TL 6 Muş 5,25 milyar TL 7 Şırnak 6,05 milyar TL 8 Ağrı 6,29 milyar TL 9 Iğdır 6,82 milyar TL 10 Tunceli 7,03 milyar TL

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN TERCİHİ ALTIN

Ardahan, Şanlıurfa, Bitlis, Hakkâri, Kars, Ağrı ve Diyarbakır gibi illerde toplam mevduat içindeki DTH payının daha düşük olduğu görülüyor.

Bu durum, verilen değerlendirmeye göre bölgede yastık altı birikimlerin, özellikle fiziki altının tercih edilmesiyle ilişkilendiriliyor.

İSTANBUL'DAN AKSARAY'A TABLO DEĞİŞİYOR

BDDK verileri, döviz mevduatında tutar ile toplam mevduat içerisindeki payın aynı tabloyu göstermediğini ortaya koyuyor.

İstanbul 4,54 trilyon TL'lik DTH ile açık ara ilk sırada yer alırken, dövizin toplam mevduattaki ağırlığında zirve yüzde 57,31 ile Aksaray'a ait.

Onu Yozgat, Siirt, Karaman, Gümüşhane, Elâzığ, Bingöl, Karabük, Kütahya ve Nevşehir takip ediyor.

DTH NEDİR?

Döviz tevdiat hesabı (DTH), bankalarda yabancı para cinsinden açılan mevduat hesaplarını ifade ediyor. Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kişiler tarafından açılabilen bu hesaplarda dolar, euro ve sterlin gibi farklı para birimleri tutulabiliyor.

Başka bir ifadeyle, bankada dolar veya euro hesabı bulunan kişilerin hesabı DTH kapsamında değerlendiriliyor. Bankalar üzerinden döviz hesabı açmak ve kullanmaya başlamak da kısa sürede mümkün olabiliyor.