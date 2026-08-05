Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

ABD-İran geriliminde barış adımları ve İran'ın açıklamalarıyla petrolde yaşanan düşüş enflasyon baskısını hafifletirken, piyasaların Fed faiz kararlarına yön verecek ABD istihdam verilerine odaklanması doları zayıflatıyor. Bu küresel gelişmelerle güne gerilemeyle başlayan dolar endeksi yeniden 99,786 puana kadar düşerken, endeksin son bir aydaki toplam gerileme oranı yüzde 1,06'ya ulaştı.

Dünya genelinde zayıflayan dolara ve iç piyasada rezerv satışlarıyla yükselişi baskılanan seyrine rağmen, Türkiye'de kurlardaki yukarı yönlü rekor serisi devam ediyor. Müdahalelere rağmen dolar 47,58 TL ile rekor tazelerken; küresel çapta düşen dolar karşısında güç kazanan Euro 54,94 TL'ye kadar yükselerek 55 TL sınırına iyice yaklaştı. İngiliz sterlininin 64,08 TL seviyesinde seyrettiği döviz piyasasında rekor kurlar geçerliliğini koruyor.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

5 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.27 Motorin 80.01 LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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