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Halk TV Ekonomi Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

Küresel piyasalarda dolar zayıflarken ve Merkez Bankası'nın rezerv satışlarıyla yapılan müdahalelere rağmen iç piyasada döviz rekor tazeliyor. Dolar 47,58 TL ile tarihi zirvesini yenilerken, Euro ise 55 TL sınırına dayandı.

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Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi
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ABD-İran geriliminde barış adımları ve İran'ın açıklamalarıyla petrolde yaşanan düşüş enflasyon baskısını hafifletirken, piyasaların Fed faiz kararlarına yön verecek ABD istihdam verilerine odaklanması doları zayıflatıyor. Bu küresel gelişmelerle güne gerilemeyle başlayan dolar endeksi yeniden 99,786 puana kadar düşerken, endeksin son bir aydaki toplam gerileme oranı yüzde 1,06'ya ulaştı.

Dünya genelinde zayıflayan dolara ve iç piyasada rezerv satışlarıyla yükselişi baskılanan seyrine rağmen, Türkiye'de kurlardaki yukarı yönlü rekor serisi devam ediyor. Müdahalelere rağmen dolar 47,58 TL ile rekor tazelerken; küresel çapta düşen dolar karşısında güç kazanan Euro 54,94 TL'ye kadar yükselerek 55 TL sınırına iyice yaklaştı. İngiliz sterlininin 64,08 TL seviyesinde seyrettiği döviz piyasasında rekor kurlar geçerliliğini koruyor.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,57₺ 47,58₺ %0.08 07:45
Euro (EUR) 54,91₺ 54,94₺ %0.21 07:45
Sterlin (GBP) 64,05₺ 64,08₺ %0.09 07:45
Kanada Doları 33,64₺ 33,81₺ %-0.06 07:44
İsviçre Frangı 58,90₺ 58,93₺ %0.32 07:45
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.10 07:44
Avustralya Doları 33,37₺ 33,53₺ %0.07 07:45
Danimarka Kronu 7,31₺ 7,34₺ %0.05 07:45
Norveç Kronu 4,96₺ 4,99₺ %0.08 07:45
İsveç Kronu 4,98₺ 5,00₺ %0.08 07:44
Çin Yuanı 7,05₺ 7,05₺ %0.11 07:45
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.08 07:45
BAE Dirhemi 12,95₺ 12,96₺ %0.09 07:45
Suudi Arabistan Riyali 12,61₺ 12,68₺ %-0.22 05:40

5 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,57₺
Satış 47,58₺

5 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,91₺
Satış 54,94₺

5 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,05₺
Satış 64,08₺

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.181,50₺
Satış 6.188,88₺
Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandıEnflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,88₺
Satış 92,90₺
Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyorAltının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %2,07

5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.182$
Değişim %-0,19
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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