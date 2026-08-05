Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi
Küresel piyasalarda dolar zayıflarken ve Merkez Bankası'nın rezerv satışlarıyla yapılan müdahalelere rağmen iç piyasada döviz rekor tazeliyor. Dolar 47,58 TL ile tarihi zirvesini yenilerken, Euro ise 55 TL sınırına dayandı.
ABD-İran geriliminde barış adımları ve İran'ın açıklamalarıyla petrolde yaşanan düşüş enflasyon baskısını hafifletirken, piyasaların Fed faiz kararlarına yön verecek ABD istihdam verilerine odaklanması doları zayıflatıyor. Bu küresel gelişmelerle güne gerilemeyle başlayan dolar endeksi yeniden 99,786 puana kadar düşerken, endeksin son bir aydaki toplam gerileme oranı yüzde 1,06'ya ulaştı.
Dünya genelinde zayıflayan dolara ve iç piyasada rezerv satışlarıyla yükselişi baskılanan seyrine rağmen, Türkiye'de kurlardaki yukarı yönlü rekor serisi devam ediyor. Müdahalelere rağmen dolar 47,58 TL ile rekor tazelerken; küresel çapta düşen dolar karşısında güç kazanan Euro 54,94 TL'ye kadar yükselerek 55 TL sınırına iyice yaklaştı. İngiliz sterlininin 64,08 TL seviyesinde seyrettiği döviz piyasasında rekor kurlar geçerliliğini koruyor.
5 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,57₺
|47,58₺
|%0.08
|07:45
|Euro (EUR)
|54,91₺
|54,94₺
|%0.21
|07:45
|Sterlin (GBP)
|64,05₺
|64,08₺
|%0.09
|07:45
|Kanada Doları
|33,64₺
|33,81₺
|%-0.06
|07:44
|İsviçre Frangı
|58,90₺
|58,93₺
|%0.32
|07:45
|Japon Yeni
|0,30₺
|0,30₺
|%0.10
|07:44
|Avustralya Doları
|33,37₺
|33,53₺
|%0.07
|07:45
|Danimarka Kronu
|7,31₺
|7,34₺
|%0.05
|07:45
|Norveç Kronu
|4,96₺
|4,99₺
|%0.08
|07:45
|İsveç Kronu
|4,98₺
|5,00₺
|%0.08
|07:44
|Çin Yuanı
|7,05₺
|7,05₺
|%0.11
|07:45
|Rus Rublesi
|0,59₺
|0,59₺
|%0.08
|07:45
|BAE Dirhemi
|12,95₺
|12,96₺
|%0.09
|07:45
|Suudi Arabistan Riyali
|12,61₺
|12,68₺
|%-0.22
|05:40
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5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79