Dünyada güç kaybeden dolar Türkiye'de yükseliyor! Merkez Bankası bile frenleyemiyor

Uluslararası piyasalarda Amerikan dolarının değer kaybetmesine ve Merkez Bankası'nın piyasaya rezerv satışları kanalıyla müdahale etmesine karşın yurt içindeki döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor.

ABD ile İran arasında sürdürülen barış temasları ve Tahran kanadından yapılan açıklamalar ham petrol fiyatlarında gerileme sağlarken, küresel enflasyon baskısını da bir miktar hafifletti. Piyasalar Fed'in açıklayacağı faiz kararlarına kilitlenirken, ABD'de ilan edilecek istihdam istatistikleri doların küresel ölçekte gevşemesine yol açıyor.

DOLAR KÜRESELDE GERİLEDİ

Dünya genelinde yaşanan makroekonomik süreçlerin yansımasıyla güne satıcılı bir ivmeyle başlayan dolar endeksi, 99,786 puan seviyesine kadar düştü. Uluslararası finans piyasalarında takip edilen endeksin son bir aylık periyotta kaydettiği toplam değer kaybı oranı yüzde 1,06 olarak kayıtlara geçti.

REZERV MÜDAHALELERİNE RAĞMEN DOLAR/TL ZİRVEYİ TAZELEDİ

Küresel pazarlarda doların kan kaybetmesi ve iç piyasada rezerv satışları yoluyla fiyatların baskılanmaya çalışılmasına karşın, yurt içi döviz pazarında tırmanış grafiği korundu. Piyasalara yönelik müdahalelere rağmen Dolar/TL paritesi 47,58 seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

EURO VE STERLİN CEPHESİNDE SON DURUM

Dünya genelinde zayıflayan dolar karşısında değer kazanan Euro, iç piyasada 54,94 TL seviyesine çıkarak 55 TL olan psikolojik baraja dayandı. İngiliz sterlininin 64,08 TL düzeyinden el değiştirdiği serbest piyasada, kurlardaki tarihi yüksek seviyeler varlığını sürdürüyor.