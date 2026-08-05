Altın rotayı yukarı çevirdi, 3 gündür durmuyor! Uzmanlar olacakları açıkladı

Küresel ölçekte gözler yeniden değerli maden piyasalarına yöneldi. ABD dolarında gözlenen zayıf seyir ile gerileyen petrol fiyatlarını arkasına alan ons altın, yukarı yönlü grafik serisini üçüncü işlem gününe taşıdı. Piyasalar Fed'in faiz politikasına dair çizeceği rotaya altlık oluşturacak istihdam verilerini beklerken, spot altın piyasasında işlem hacmi ve fiyat hareketleri ivme kazandı.

ALTINDA ÜÇ GÜNLÜK YÜKSELİŞ GRAFİĞİ

Ons altın, ABD dolarının zayıf ivmesi ve gerileyen enerji giderlerinin yansımasıyla üst üste üçüncü günü de artışla noktalamaya yöneldi. Spot altın (XAU=), TSİ sabaha karşı yüzde 1,3 oranında prim yaparak 4.127,04 dolar seviyesine kadar tırmandı. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,8 oranındaki tırmanışla 4.184,40 dolar seviyelerinde el değiştirdi.

DOLAR BASKISI AZALDI, MADENLERE TALEP ARTTI

ABD Dolar Endeksi'nin gerileme kaydetmesi, dolar cinsinden fiyatlandırılan kıymetli metalleri diğer para birimlerini tutan yatırımcı grupları için daha cazip bir konuma getirdi. Piyasa uzmanları, dolardaki bu gevşeme hareketinin değerli maden gruplarına dönük satın alma talebini doğrudan ivmelendirdiğini kaydetti.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON DENKLEMİ

Son iki işlem seansında kaydedilen sert düşüşlerin ardından petrol fiyatları yatay bir hatta dengelenmeye başladı. Ham petrol fiyatlarındaki bu aşağı yönlü gevşeme, küresel çaptaki enflasyon endişelerini yatıştırarak yüksek faiz beklentilerini zayıflatıyor. Fiyat baskılarının azalması, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın üzerindeki baskıyı da kısmen hafifletiyor.

ORTADOĞU'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE PETROL BAĞLANTISI

Katar yönetimi, ABD ile İran arasındaki gerginliği sonlandırmak amacıyla yürütülen arabuluculuk girişimlerinde mesafe katedildiğini ilan etti. Tahran hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "görüşmeler başladı" yönündeki açıklamasını henüz doğrulamış olmasa da diplomasinin devrede bulunması piyasa fiyatlamalarını şekillendiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Petrol ile altın arasındaki bağ güçlü kalmaya devam ediyor. Gerilimde net bir düşüş patikası görülürse altın fiyatları daha da yukarı taşınabilir" ifadesini kullandı.

FED’İN EYLÜL KARARI İÇİN MASADAKİ OLASILIKLAR

Finansal piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül tarihlerinde yapacağı faiz toplantısında faiz artışına gitme olasılığı yüzde 59 seviyesinde fiyatlanıyor. Söz konusu oran bir gün önceki işlemlerde yüzde 67 düzeyinde bulunuyordu. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini gölgelese de, masadaki faiz artış olasılığının gerilemesi değerli metale alan açıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

TD Securities analistleri yayımladıkları analiz notunda, altının mevcut seviyelere yakın bir bant aralığında dalgalanmayı sürdüreceğini öngördü. Altındaki bu hareketlilik diğer kıymetli maden gruplarına da şu rakamlarla yansıdı:

Gümüş (XAG=): Yüzde 1,9 oranında değer kazanarak 60,64 dolar seviyesine tırmandı.

Platin (XPT=): Yüzde 1,4 artış kayederek 1.758,35 dolar ile Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum (XPD=): Yüzde 0,9 oranında yükseliş kaydederek 1.365,62 dolar seviyesine ulaştı.