150 euro altı gönderilerde şartlar değişti! AB'ye e-İhracatta yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yönelik elektronik ticaret ihracatında yaşanan gümrük yükünü hafifletmek amacıyla dijital bir altyapıyı devreye alındığını duyurdu. Geliştirilen yeni sisteme göre, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB coğrafyasına gönderilen ve toplam değeri 150 euro tutarını aşmayan ürünler için kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi artık sistem tarafından otomatik olarak düzenleniyor.

1 TEMMUZ'DA SONLANDIRILMIŞTI

AB otoritesinin e-ticaret gönderilerinde uyguladığı 150 euro seviyesindeki gümrük vergisiz işlem muafiyetini (de minimis) 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Gümrük Birliği anlaşmasının sağladığı avantajlı durumları muhafaza etmek amacıyla teknolojik altyapısını yeniledi.

3 Temmuz 2026 tarihinde posta teşkilatı ile yetkilendirilmiş hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların kullanımına açılan yazılım altyapısı sayesinde, A.TR belgeleri BGB verileri doğrultusunda birkaç saniye içinde dijital ortamda hazırlanmaya başlandı. Söz konusu sistemle Türk e-ihracatçılarının AB pazarında yaşayabileceği zaman kayıpları ile ek maliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ KADIN GİRİŞİMCİYE VERİLDİ

Yeni geliştirilen elektronik A.TR Dolaşım Belgesi'ni sistem üzerinden kullanarak AB pazarına ilk ihracat operasyonunu gerçekleştiren isim kadın girişimci Merve Özçelik oldu. Ailesiyle beraber ev ortamında imal ettiği geleneksel el emeği deri ürünleri e-ticaret kanalları vasıtasıyla yurt dışına gönderen Özçelik, dijital gümrük sisteminin ilk kullanıcısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin gümrük alanındaki dijitalleşme sürecinin sembolü olan bu ilk elektronik A.TR Belgesi, anısını yaşatmak amacıyla çerçeveletilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Merve Özçelik’e teslim edildi.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belge takdim merasiminde Özçelik ve ailesini tebrik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik’i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikâyesiyle geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla, ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ’lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."