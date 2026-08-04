Altın piyasanın altına satılmaya başladı: İslam Memiş kaçırılmayacak fırsatı açıkladı

Altın piyasasında Türkiye açısından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiziki altındaki işçilik farkının ortadan kalktığını, Türkiye’deki fiyatların uluslararası piyasanın da altına gerilediğini belirtti.

ALTIN PİYASANIN ALTINA SATILMAYA BAŞLADI

Memiş Hürriyet'teki yazısında şubat ayındaki ithalat yasağı nedeniyle Türkiye’de 1 kilogram fiziki külçe altının işçilik maliyetinin uluslararası piyasalara kıyasla 12 bin 500 dolar daha yüksek olduğunu söyledi. Mart ayının son haftasında bu farkın 6 bin 461 dolara kadar gerilediğini aktaran Memiş, bugünlerde ise farkın tamamen ortadan kalktığını ve eksi 252 dolara gerilediğini ifade etti.

Bu değişimin gram altın fiyatlarına da yansıdığını belirten Memiş, Türkiye'de fiziki altının uluslararası piyasaya kıyasla daha ucuz hale geldiğine dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ KAÇIRILMAYACAK FIRSATI AÇIKLADI

Memiş, geçen hafta resmi kur ile Kapalıçarşı’daki fiziki altın fiyatı arasındaki farkın tamamen kapandığını, hatta Kapalıçarşı’da gram altının daha ucuz olduğunu belirtti. Şubat ayında dünyanın en pahalı altınının Türkiye’de olduğunu söyleyen Memiş, temmuz ayında ise Türkiye'nin en ucuz altının satıldığı ülke haline geldiğini ifade etti.

Memiş’in aktardığı verilere göre Çin’de geçen hafta 1 kilogram fiziki altın 280 dolar daha pahalıyken, Hindistan’da 1.250 dolar daha ucuzdu. Ancak vergiler ve arbitraj nedeniyle bu fiyat farkının doğrudan hissedilmediğini belirtti.

Altındaki fiyat hareketlerinin de bu durumu fırsata çevirdiğini savunan Memiş, işçilik farkının özellikle altın yatay ve düşüş trendindeyken değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Temmuz ayının son iki haftasında fiziki altın bozduranların arttığını belirten Memiş, altına talebin de düşük olması nedeniyle Türkiye’de fiziki altının ucuzladığını ifade etti.

Memiş, 28 Şubat’tan itibaren altının yüzde 20 değer kaybettiğini, temmuz ayında ise yüzde 1,2 yükseldiğini belirterek altının hem uluslararası hem de yurtiçi piyasalarda hâlâ ucuz olduğunu söyledi.

ALTIN PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN 5 GELİŞME

Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri de sıraladı.

1- Fiziki karşılığı bulunan altınlar borsada işlem görebilecek

Resmî Gazete’de yayımlanan iki önemli düzenlemeye dikkat çeken Memiş, fiziki karşılığı olan altınların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayıyla borsada işlem görmesinin önünün açıldığını belirtti.

Ayrıca rafinerilerin stoklarında bulunan ve üretecekleri altınların bir ay içerisinde Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne (KMTS) geçirilmesi gerektiğini aktardı.

2- Kuyumcuya emanet edilen altınlar konusunda uyarı

Memiş, “emanet” adı altında kuyumculara verilen altınlarla ilgili de uyarıda bulundu.

Sakarya’da yüksek kâr payı vaadiyle topladığı altınlarla kayıplara karıştığı belirtilen bir kuyumcu olayını örnek gösteren Memiş, fiziki birikimlerini bu şekilde başkalarına emanet edenlerin benzer mağduriyetlerle karşılaşabileceğini söyledi.

3- Merkez Bankası altın alımını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın rezervlerinde artış yaşandığını belirten Memiş, haftalık bazda 10 ton, devamında ise 20 tona yakın alım yapıldığını ifade etti.

4- Darphane haziranda 5,6 ton ziynet altını üretti

Türkiye’de fiziki altın talebinin devam ettiğini belirten Memiş, Darphane’nin haziran ayında 5,6 ton ziynet altın ürettiğini aktardı.

5- İnternetten 121 bin altın alımı yapıldı

Memiş’in paylaştığı verilere göre haziran ayında internet üzerinden 121 bin adet altın alım işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam parasal değerinin ise 4 milyar 954 milyon TL olduğu belirtildi.