Altını yeniden uçuracak iki senaryo! Piyasalarda rekor alarmı verildi

Son dönemde yükseliş hızı yavaşlayan altın fiyatları, piyasalarda dalgalı bir grafikle takip edilmeye devam ediyor. Bir yükselip bir düşerek yatırımcılar nezdinde belirsizlik yaratan değerli metal, son aylarda ivme kaybetmiş olsa da küresel finans kuruluşu UBS'in uzun vadeli analizlerinde dikkat çeken detaylar yer alıyor.

Ons altın, 30 Temmuz itibarıyla 4.110 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 4.044 dolar seviyesinden tamamladı. İç piyasada ise gram altın günü 6.172 TL seviyesinde kapattı.

BORSA YATIRIM FONLARI VE YATIRIMCI TALEBİ GERİLEDİ

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan verilere göre, piyasalardaki bireysel ve kurumsal yatırımcı talebinde bir zayıflama göze çarpıyor. İkinci çeyrek verileri incelendiğinde:

- Külçe ve sikke talebi: Önceki iki çeyrekte 400 tonun üzerinde gerçekleşen talep, ikinci çeyrekte 307 tona geriledi.

- Yatırım talebi: Geçen yılın aynı dönemindeki 487 ton seviyesinden 262 tona düştü.

- ETF çıkışları: Yatırım talebindeki bu sert gerilemede, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları doğrudan etkili oldu.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMLARINA DEVAM EDİYOR

Bireysel ve fon tarafındaki zayıflayan talebe karşın, küresel merkez bankalarının altın alımları piyasaya destek sağlamayı sürdürüyor.

- Merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton altın alımı yaptı.

- Yılın ilk yarısındaki toplam alım 345 tona ulaştı.

- Yıllık bazda gerçekleşen alım miktarı ise 700 ton olarak kayıtlara geçti.

UBS analizlerine göre, ons altının 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilmesi için yatırım talebinin yeniden canlanması ve alımların çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyelerinde seyretmesi gerekiyor.

ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK İKİ KRİTİK SENARYO VE FED DENGESİ

Analistlere göre altının yönünü çizecek en temel etkenlerin başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı para politikaları geliyor. Piyasaların faiz kararlarına odaklandığı bu dönemde olası iki senaryo öne çıkıyor:

Faiz artışı senaryosu: Piyasaların bu yıl faiz artışı ihtimalini fiyatlaması ve bu kararın uygulanması halinde, ons altının kısa vadede 3.850 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği öngörülüyor.

Faizlerin sabit tutulması veya indirilmesi senaryosu: Fed'in faiz artırımlarından kaçınarak faizleri sabit tutması ve 2027 başında faiz indirim döngüsüne girmesi durumunda, reel faizlerin gerileyeceği ve ABD dolarının zayıflayacağı değerlendiriliyor.

Fed'in faiz artırımlarını dizginlemesi ve yatırımcı alımlarının yeniden güçlenmesi durumunda değerli metalin yeni rekor seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.