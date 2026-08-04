Altın yükselmek için yarını bekliyor! O da olmazsa cuma günü

Küresel pazarlarda altın fiyatları, ABD-İran hattındaki çelişkili diplomasi sinyalleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına yön verecek kritik istihdam verileri öncesinde Salı günü hafif artış sergiledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot Altın piyasasında fiyatlar yüzde 0,2 oranında artış kaydederek ons başına 4.059,81 dolar seviyesine çıktı.

Piyasalardaki yatırımcılar ve fonlar; Açık İş Sayısı (JOLTS) verisini, Çarşamba günü açıklanacak ADP özel sektör istihdam rakamlarını ve Cuma günü ilan edilecek olan Tarım Dışı İstihdam verilerini takibe aldı.

"ZAYIF İSTİHDAM ALTINA YARAYABİLİR"

Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, piyasalarda yaşanan mevcut süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Altın şu an bir konsolidasyon sürecinde. Eğer istihdam piyasasında zayıflama görürsek, bu durum ABD doları üzerinde baskı yaratarak altın fiyatlarında yükselişi tetikleyebilir."

TRUMP VE İRAN ARASINDA ALEVLENEN HAT

Ortadoğu bölgesinde 5 aydır devam eden çatışmaların gölgesinde diplomaside şu gelişmeler yaşandı:

Trump'ın Uyarısı: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü belirterek, bunun Tahran için "anlaşmaya varmak adına son şans" olduğunu aktardı.

İran'dan Yalanlama: Tahran hükümeti ise ABD tarafıyla herhangi bir müzakerenin yürütüldüğünü ya da planlandığını kabul etmeyerek iddiaları yalanladı.

İKİ UCU KESKİN BIÇAK: ENFLASYON VS. FAİZ

Bölgede tırmanan çatışma ortamı enerji giderlerini artırırken, küresel ölçekte enflasyon endişelerini yeniden tetikliyor. Bu tablo, merkez bankalarının fiyat artışlarını kontrol altına almak amacıyla faiz artırımına gitme ihtimalini masada tutuyor.

Altın geleneksel bir koruma aracı sayılsa da, yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan altını baskılama riski taşıyor. Piyasa oyuncuları, bölünen bir Fed kararı sonrasında Eylül ayında faiz artırımı yapılma olasılığını yüzde 65 seviyesinde fiyatlıyor.

FED YETKİLİSİNDEN NET MESAJ: "TEREDDÜT ETMEYİZ"

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonist baskıların kademeli şekilde zayıflayacağına ilişkin görüşünü koruduğunu söyledi ancak şu uyarısını ekledi: "Eğer enflasyon düşmezse, ABD Merkez Bankası faiz artışlarıyla yanıt vermekten çekinmeyecektir."

Analistlerin yaptığı değerlendirmelere göre, Eylül ayına dönük faiz artışı olasılığının zayıflaması halinde bu durum altın fiyatlarına doğrudan destek sağlayacak.

DEV BANKA KEHANETİNİ AÇIKLADI: 5.000 DOLAR HEDEFİ!

Küresel yatırım bankası Citi, yayımladığı son analiz raporunda altın için şu projeksiyonu çizdi:

Önümüzdeki 1 Ay: Fiyatların yatay seyretmesi ya da bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Yılın Son Çeyreği (S4): Sert bir tırmanışla 4.500 dolar seviyesi hedefleniyor.

Gelecek Yılın İlk Yarısı: Altın ons fiyatının 5.000 dolara ulaşacağı öngörülüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki sınırlı artışa karşın diğer kıymetli metaller günü şu rakamlarla tamamladı:

Gümüş : Yüzde 1,0 artışla ons başına 58,74 dolar.

Platin : Yüzde 1,2 yükselişle ons başına 1.646,59 dolar.

Paladyum : Yüzde 1,2 tırmanışla ons başına 1.279,55 dolar.