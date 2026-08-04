İran'la anlaşma umudu New York borsasında rekor getirdi

New York borsasında haftanın ilk işlem günü, Ortadoğu'daki tansiyonun azalabileceğine ilişkin beklentilerle pozitif bir kapanış gerçekleşti. Dow Jones endeksi 690 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,32 artışla 53.178,41 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artışla 7.600,50 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,13 kazançla 25.913,90 puana yükseldi.

İRAN'LA ANLAŞMA UMUDU PİYASALARI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, piyasalara yön verdi. Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşı sağlandığını ve bu nedenle Tahran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını duyurdu. Bugün Beyaz Saray'daki açıklamasında ise müzakerelerin sürdüğünü ve bu görüşmelerin "iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı" olduğunu belirtti.

PETROL VE TAHVİL PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,7 düşüşle 83,8 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 80,32 dolara indi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesiyle ABD Hazine tahvili getirileri de geriledi; 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan düşerek yüzde 4,69 seviyesine indi. Teknoloji hisselerindeki yükseliş de Nasdaq endeksinin güçlü kapanışında etkili oldu.

(AA)