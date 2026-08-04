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Halk TV Ekonomi ABD-İran gerilimi piyasaları kilitledi: Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor

ABD-İran gerilimi piyasaları kilitledi: Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor

ABD istihdam verileri ve Washington-Tahran hattındaki çelişkili açıklamalar altın fiyatlarında sıkışmaya yol açtı. Gram altın 6 bin 180 ile 6 bin 210 lira bandında dalgalanırken, yatırımcılar temkinli bekleyişini sürdürüyor.

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ABD-İran gerilimi piyasaları kilitledi: Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor
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Altın fiyatları, 4 Ağustos Salı gününün ilk saatlerinde dar bantta dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Gram altın 6 bin 180 TL ile 6 bin 210 TL arasında mekik dokurken, ons altın tarafında ise 4 bin 45 dolar ile 4 bin 60 dolar aralığında gelgitler yaşandı.

Piyasaların bu kararsız seyrinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz yol haritasına dair ipucu sunacak olan kritik ABD istihdam verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu etkili oldu. Gün içinde açıklanacak açık iş sayısı (JOLTS), çarşamba günkü ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporları altın yatırımcısının ana odağında yer alıyor.

Fiyatlamalardaki oynaklığı tetikleyen bir diğer unsur ise ABD-İran hattından gelen çelişkili açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, 5 aydır süren savaşı bitirecek iyi bir anlaşma için Tahran’a "bu son şans" uyarısında bulunarak görüşmelerin başladığını öne sürerken, İran tarafı herhangi bir müzakerenin yapıldığını veya planlandığını kesin bir dille yalanladı.

Askeri ve diplomatik belirsizliğin sürmesi, enerji maliyetleri üzerindeki yükseliş baskısıyla enflasyon endişelerini diri tutarken, merkez bankalarının faiz artışına gidebileceği ihtimali ile altının güvenli liman niteliği arasındaki denge fiyatlarda sıkışmaya yol açıyor.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.212,19₺ 6.213,50₺ %0.24 08:30
Ons Altın $ 4.064,02$ 4.064,33$ %0.21 08:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.550,00$ 128.650,00$ %0.00 17:01

4 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺

4 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.064,02$
Satış 4.064,33$

4 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.550,00$
Satış 128.650,00$

4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,13₺
Satış 90,14₺
Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldiGümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,55₺ 47,56₺ %0.05 08:29
Euro (EUR) 54,76₺ 54,78₺ %0.08 08:29
Sterlin (GBP) 63,88₺ 63,91₺ %0.01 08:30
Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.411
Değişim %-0,35

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.818$
Değişim %0,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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