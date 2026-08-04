ABD-İran gerilimi piyasaları kilitledi: Altın fiyatları bir iniyor bir çıkıyor

Altın fiyatları, 4 Ağustos Salı gününün ilk saatlerinde dar bantta dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Gram altın 6 bin 180 TL ile 6 bin 210 TL arasında mekik dokurken, ons altın tarafında ise 4 bin 45 dolar ile 4 bin 60 dolar aralığında gelgitler yaşandı.

Piyasaların bu kararsız seyrinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz yol haritasına dair ipucu sunacak olan kritik ABD istihdam verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu etkili oldu. Gün içinde açıklanacak açık iş sayısı (JOLTS), çarşamba günkü ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporları altın yatırımcısının ana odağında yer alıyor.

Fiyatlamalardaki oynaklığı tetikleyen bir diğer unsur ise ABD-İran hattından gelen çelişkili açıklamalar oldu. ABD Başkanı Donald Trump, 5 aydır süren savaşı bitirecek iyi bir anlaşma için Tahran’a "bu son şans" uyarısında bulunarak görüşmelerin başladığını öne sürerken, İran tarafı herhangi bir müzakerenin yapıldığını veya planlandığını kesin bir dille yalanladı.

Askeri ve diplomatik belirsizliğin sürmesi, enerji maliyetleri üzerindeki yükseliş baskısıyla enflasyon endişelerini diri tutarken, merkez bankalarının faiz artışına gidebileceği ihtimali ile altının güvenli liman niteliği arasındaki denge fiyatlarda sıkışmaya yol açıyor.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

4 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.24 Motorin 81.02 LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI