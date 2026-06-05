Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcı tedirgin

Borsa İstanbul dün açılış performansını koruyamayıp günü düşüşle kapatmıştı. 3 Haziran seansını 13 bin 965,65 puandan kapatan Bist 100 endeksi dün 14 bin 183,48 puana kadar çıkmıştı. Sabah yükselişi istikrarlı olamadı, endeks yüzde 0,67 kayıpla 93,40 puan düşerek dünkü seansı 14 bin puanın altında, 13 bin 872,25 puandan kapattı.

Bist 100 endeksi haftanın son işlem gününe ise küçük bir yükselişle başladı. Yüzde 0,12 oranında artan endeks sadece 17,12 puan yükseldi, açılışı 13 bin 889,37 puandan yaptı.

5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 13.889,37 Değişim %+0,12 (+17,12) Önceki kapanış 13.872,25 İşlem hacmi 56.484.386 TL Saat 09:55

5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % EMPAE 119,10 +9,97 BIGEN 54,75 +9,94 DITAS 43,60 +9,38 EFOR 12,70 +5,39 GSDHO 5,36 +4,48

5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % ISKPL 15,21 -9,95 MAGEN 50,85 -9,92 TRILC 2,00 -9,91 SANEL 49,08 -7,22 ENPRA 67,65 -5,12

5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) ISKPL 15,21 208.448.258,85 AKBNK 67,45 73.858.964,10 ISCTR 13,79 68.469.970,10 THYAO 299,75 63.695.975,75 ASELS 362,75 63.412.690,25

5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.578,80 TL

Gram altın satış: 6.579,69 TL

5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,624 TL

Gram gümüş satış: 107,728 TL

5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0692 TL

Dolar satış: 46,0816 TL

Euro alış: 53,5105 TL

Euro satış: 53,6006 TL

Sterlin alış: 61,8592 TL

Sterlin satış: 61,9801 TL

5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,31 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI