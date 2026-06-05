Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcı tedirgin
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü düşüşün ardından haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Önceki seansı 14 bin puanın altında, 13 bin 872,25 puandan kapatan endeks, yeni güne yüzde 0,12 artışla 13 bin 889,37 puandan adım attı.
Borsa İstanbul dün açılış performansını koruyamayıp günü düşüşle kapatmıştı. 3 Haziran seansını 13 bin 965,65 puandan kapatan Bist 100 endeksi dün 14 bin 183,48 puana kadar çıkmıştı. Sabah yükselişi istikrarlı olamadı, endeks yüzde 0,67 kayıpla 93,40 puan düşerek dünkü seansı 14 bin puanın altında, 13 bin 872,25 puandan kapattı.
Bist 100 endeksi haftanın son işlem gününe ise küçük bir yükselişle başladı. Yüzde 0,12 oranında artan endeks sadece 17,12 puan yükseldi, açılışı 13 bin 889,37 puandan yaptı.
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.889,37
|Değişim
|%+0,12 (+17,12)
|Önceki kapanış
|13.872,25
|İşlem hacmi
|56.484.386 TL
|Saat
|09:55
5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EMPAE
|119,10
|+9,97
|BIGEN
|54,75
|+9,94
|DITAS
|43,60
|+9,38
|EFOR
|12,70
|+5,39
|GSDHO
|5,36
|+4,48
5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ISKPL
|15,21
|-9,95
|MAGEN
|50,85
|-9,92
|TRILC
|2,00
|-9,91
|SANEL
|49,08
|-7,22
|ENPRA
|67,65
|-5,12
5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ISKPL
|15,21
|208.448.258,85
|AKBNK
|67,45
|73.858.964,10
|ISCTR
|13,79
|68.469.970,10
|THYAO
|299,75
|63.695.975,75
|ASELS
|362,75
|63.412.690,25
5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.578,80 TL
Gram altın satış: 6.579,69 TL
5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,624 TL
Gram gümüş satış: 107,728 TL
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0692 TL
Dolar satış: 46,0816 TL
Euro alış: 53,5105 TL
Euro satış: 53,6006 TL
Sterlin alış: 61,8592 TL
Sterlin satış: 61,9801 TL
5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,31 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT