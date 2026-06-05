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Halk TV Ekonomi Küresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyor

Küresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyor

5 Haziran sabahı akaryakıt pompa fiyatları güne sabit başlarken, gözler küresel piyasalardaki brent petrol dalgalanmasına çevrildi. Erken saatlerde 97,60 dolara kadar düşen brent petrol, an itibarıyla 98,08 dolardan işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyor
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5 Haziran sabahı akaryakıt fiyatları sabit ilerliyor. Pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmezken, gözler küresel petrol piyasasına çevrilmiş durumda. Brent petrol fiyatları ise dünkü aşağı yönlü hareketinin ardından bugün daha dalgalı ilerliyor. Sabahın erken saatlerinde 97,60 kuruşa kadar düşen brent petrol an itibarıyla 98,082 dolardna işlem görüyor.

Brent Petrol
Değer 93,80$
Değişim %-0,59

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,45 TL
Motorin 66,31 TL
LPG 31,99 TL

5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,31 TL
Motorin 66,17 TL
LPG 31,39 TL

5 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,42 TL
Motorin 67,44 TL
LPG 31,97 TL

5 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,70 TL
Motorin 67,71 TL
LPG 31,79 TL

5 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,45 TL

İstanbul Anadolu: 63,31 TL

Ankara: 64,42 TL

İzmir: 64,70 TL

5 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,31 TL

İstanbul Anadolu: 66,17 TL

Ankara: 67,44 TL

İzmir: 67,71 TL

5 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.578,80 TL

Gram altın satış: 6.579,69 TL

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5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,624 TL

Gram gümüş satış: 107,728 TL

Gümüş fiyatlarında düşüş kaldığı yerden devam ediyor: Bir haftada yüzde 3 eridiGümüş fiyatlarında düşüş kaldığı yerden devam ediyor: Bir haftada yüzde 3 eridi
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0692 TL

Dolar satış: 46,0816 TL

Euro alış: 53,5105 TL

Euro satış: 53,6006 TL

Sterlin alış: 61,8592 TL

Sterlin satış: 61,9801 TL

Harcanan milyarlar nafile: Dolar 46 TL'ye ulaştıHarcanan milyarlar nafile: Dolar 46 TL'ye ulaştı
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Petrol Piyasalar
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