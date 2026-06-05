Küresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyor
5 Haziran sabahı akaryakıt pompa fiyatları güne sabit başlarken, gözler küresel piyasalardaki brent petrol dalgalanmasına çevrildi. Erken saatlerde 97,60 dolara kadar düşen brent petrol, an itibarıyla 98,08 dolardan işlem görüyor.
5 Haziran sabahı akaryakıt fiyatları sabit ilerliyor. Pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmezken, gözler küresel petrol piyasasına çevrilmiş durumda. Brent petrol fiyatları ise dünkü aşağı yönlü hareketinin ardından bugün daha dalgalı ilerliyor. Sabahın erken saatlerinde 97,60 kuruşa kadar düşen brent petrol an itibarıyla 98,082 dolardna işlem görüyor.
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,45 TL
|Motorin
|66,31 TL
|LPG
|31,99 TL
5 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,31 TL
|Motorin
|66,17 TL
|LPG
|31,39 TL
5 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,42 TL
|Motorin
|67,44 TL
|LPG
|31,97 TL
5 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,70 TL
|Motorin
|67,71 TL
|LPG
|31,79 TL
5 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,45 TL
İstanbul Anadolu: 63,31 TL
Ankara: 64,42 TL
İzmir: 64,70 TL
5 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,31 TL
İstanbul Anadolu: 66,17 TL
Ankara: 67,44 TL
İzmir: 67,71 TL
5 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.578,80 TL
Gram altın satış: 6.579,69 TL
5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,624 TL
Gram gümüş satış: 107,728 TL
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0692 TL
Dolar satış: 46,0816 TL
Euro alış: 53,5105 TL
Euro satış: 53,6006 TL
Sterlin alış: 61,8592 TL
Sterlin satış: 61,9801 TL