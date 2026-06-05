Halk TV Ekonomi Orta Doğu'da barış umutları yine suya düştü: Altın piyasası çakıldı

Orta Doğu'da barış umutları yine suya düştü: Altın piyasası çakıldı Altın fiyatları, Hizbullah'ın Lübnan ve İsrail için sunulan ateşkes teklifini reddetmesinin ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 579 TL, ons altın ise 4 bin 442 dolar seviyesine geriledi.