Orta Doğu'da barış umutları yine suya düştü: Altın piyasası çakıldı
Altın fiyatları, Hizbullah'ın Lübnan ve İsrail için sunulan ateşkes teklifini reddetmesinin ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 579 TL, ons altın ise 4 bin 442 dolar seviyesine geriledi.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Hizbullah'ın Lübnan ve İsrail için sunulan ateşkes teklifi reddetmesi piyasalarda endişeye sebep oldu. Hizbullah'ın kararı, İran'ın da ateşkese yaklaşmayacağının mesajını verdi, yatırımcılar enflasyon korkusu ile tekrar değerli metallerden kaçmaya başladı.
5 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.578,80 TL
|6.579,69 TL
|%-0,68
|07:05
|Ons altın $
|4.442,12 $
|4.442,74 $
|%-0,72
|07:05
|Çeyrek altın TL
|10.731,00 TL
|10.824,00 TL
|%-0,83
|07:05
|Yarım altın TL
|21.475,00 TL
|21.629,00 TL
|%-0,84
|07:05
|Tam altın TL
|42.580,61 TL
|43.428,00 TL
|%+0,75
|07:05
|Cumhuriyet altını TL
|42.811,00 TL
|43.151,00 TL
|%-0,84
|07:05
|Külçe altın ($/kg)
|144.100,00 $
|144.200,00 $
|%+0,77
|07:05
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|4 Haziran 2026
|5 Haziran 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.607,60 TL
|6.579,69 TL
|-27,91 TL
|Ons altın (satış)
|4.471,83 $
|4.442,74 $
|-29,09 $
5 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.578,80 TL
Gram altın satış: 6.579,69 TL
5 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 10.731,00 TL
Çeyrek altın satış: 10.824,00 TL
5 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 21.475,00 TL
Yarım altın satış: 21.629,00 TL
5 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 42.580,61 TL
Tam altın satış: 43.428,00 TL
5 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 42.811,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 43.151,00 TL
5 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.442,12 $
Ons altın satış: 4.442,74 $
5 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 144.100,00 $
Külçe altın satış: 144.200,00 $
5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,655 TL
Gram gümüş satış: 107,774 TL
5 Haziran 2026 Gümüş Fiyatları
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0644 TL
Dolar satış: 46,0801 TL
Euro alış: 53,5098 TL
Euro satış: 53,6136 TL
Sterlin alış: 61,8541 TL
Sterlin satış: 61,9838 TL
5 Haziran 2026 Döviz Fiyatları
5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
5 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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