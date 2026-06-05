Halk TV Ekonomi Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti

Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti Kripto para piyasasında korku kapanı piyasayı altüst etti. Son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybeden Bitcoin, 61 bin 648 dolara gerileyerek son bir yılın dibini gördü. Ethereum ise yüzde 8,61'lik sert kayıpla 1.640 dolara kadar çekildi.