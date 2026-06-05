Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti
Kripto para piyasasında korku kapanı piyasayı altüst etti. Son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybeden Bitcoin, 61 bin 648 dolara gerileyerek son bir yılın dibini gördü. Ethereum ise yüzde 8,61'lik sert kayıpla 1.640 dolara kadar çekildi.
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Korku kapanı kripto para piyasasını esir aldı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybederek son bir yılın dibini gördü, 61 bin 648,55 dolara geriledi. Düşüş son 1 saatte iyice hızlandı.
Ethereum da son 1 yılın en kötü düşüşünü yaşadı, yüzde 8,61 oranında değer kaybeden coin bin 640,68 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 12,72 oranında düştü.
5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PARALAR CANLI
- Toplam piyasa değeri: 2,14 trilyon $
- 24s toplam hacim: 125,67 milyar $
5 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$61.648,55
|%-3,94
|$61.855,19
|$64.427,11
|52,6 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1.640,68
|%-8,61
|$1.657,89
|$1.791,53
|25,71 milyar $
5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Audiera (BEAT)
|$1,61
|%+17,76
|DeXe (DEXE)
|$20,50
|%+10,80
|JUST (JST)
|$0,07904
|%+6,45
|币安人生 (币安人生)
|$0,6684
|%+1,44
|EURC (EURC)
|$1,16
|%+0,09
5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Zcash (ZEC)
|$343,34
|%-43,38
|Venice Token (VVV)
|$15,07
|%-21,82
|Ethena (ENA)
|$0,08419
|%-18,95
|Cardano (ADA)
|$0,1617
|%-18,52
|NEAR Protocol (NEAR)
|$2,09
|%-18,31
5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.578,80 TL
Gram altın satış: 6.579,69 TL
5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,624 TL
Gram gümüş satış: 107,728 TL
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,0692 TL
Dolar satış: 46,0816 TL
Euro alış: 53,5105 TL
Euro satış: 53,6006 TL
Sterlin alış: 61,8592 TL
Sterlin satış: 61,9801 TL
5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,31 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi