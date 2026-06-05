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Halk TV Ekonomi Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti

Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti

Kripto para piyasasında korku kapanı piyasayı altüst etti. Son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybeden Bitcoin, 61 bin 648 dolara gerileyerek son bir yılın dibini gördü. Ethereum ise yüzde 8,61'lik sert kayıpla 1.640 dolara kadar çekildi.

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Bitcoin son bir yılın dibini gördü: 1 saatte eridi gitti
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Korku kapanı kripto para piyasasını esir aldı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybederek son bir yılın dibini gördü, 61 bin 648,55 dolara geriledi. Düşüş son 1 saatte iyice hızlandı.

Ethereum da son 1 yılın en kötü düşüşünü yaşadı, yüzde 8,61 oranında değer kaybeden coin bin 640,68 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte işlem hacmi yüzde 12,72 oranında düştü.

5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PARALAR CANLI

Bitcoin
Değer 62.824$
Değişim %-1,41
Ethereum
Değer 1.671$
Değişim %-5,90
  • Toplam piyasa değeri: 2,14 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 125,67 milyar $

5 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $61.648,55 %-3,94 $61.855,19 $64.427,11 52,6 milyar $
Ethereum (ETH) $1.640,68 %-8,61 $1.657,89 $1.791,53 25,71 milyar $

5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Audiera (BEAT) $1,61 %+17,76
DeXe (DEXE) $20,50 %+10,80
JUST (JST) $0,07904 %+6,45
币安人生 (币安人生) $0,6684 %+1,44
EURC (EURC) $1,16 %+0,09

5 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Zcash (ZEC) $343,34 %-43,38
Venice Token (VVV) $15,07 %-21,82
Ethena (ENA) $0,08419 %-18,95
Cardano (ADA) $0,1617 %-18,52
NEAR Protocol (NEAR) $2,09 %-18,31
5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.578,80 TL

Gram altın satış: 6.579,69 TL

Orta Doğu'da barış umutları yine suya düştü: Altın piyasası çakıldıOrta Doğu'da barış umutları yine suya düştü: Altın piyasası çakıldı
5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,624 TL

Gram gümüş satış: 107,728 TL

Gümüş fiyatlarında düşüş kaldığı yerden devam ediyor: Bir haftada yüzde 3 eridiGümüş fiyatlarında düşüş kaldığı yerden devam ediyor: Bir haftada yüzde 3 eridi
5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0692 TL

Dolar satış: 46,0816 TL

Euro alış: 53,5105 TL

Euro satış: 53,6006 TL

Sterlin alış: 61,8592 TL

Sterlin satış: 61,9801 TL

Harcanan milyarlar nafile: Dolar 46 TL'ye ulaştıHarcanan milyarlar nafile: Dolar 46 TL'ye ulaştı
5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,31 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Küresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyorKüresel piyasalarda brent petrol dalgalanıyor
5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcı tedirginBorsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcı tedirgin
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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