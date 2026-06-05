Gümüş fiyatlarındaki düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Dün öğleden sonra 75 dolar sınırını tekrar test eden gümüşün yükselişi kısa sürdü, küresel enflasyon korkularına yenilen tüm değerli madenler gibi gümüş de yönünü aşağı çevirdi.

5 Haziran sabahı gram gümüş yüzde 1,60 düşüş ile 107,72 TL'den, ons gümüş ise yüzde 1,71 düşüş ile 72,67 dolardan işlem görüyor. Gram gümüşün haftalık kayıp oranı yüzde 2,58'e, ons gümüşün kayıp oranı ise yüzde 2,99'a ulaştı.

5 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 107,62 TL 107,72 TL %-1,60 07:20 Ons gümüş 72,61 $ 72,67 $ %-1,71 07:20

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 4 Haziran 2026 5 Haziran 2026 Fark Gram gümüş (satış) 108,93 TL 107,72 TL -1,21 TL Ons gümüş (satış) 73,76 $ 72,67 $ -1,09 $

5 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,624 TL

Gram gümüş satış: 107,728 TL

5 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 72,6100 $

Ons gümüş satış: 72,6700 $

5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.578,80 TL

Gram altın satış: 6.579,69 TL

5 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,0644 TL

Dolar satış: 46,0801 TL

Euro alış: 53,5098 TL

Euro satış: 53,6136 TL

Sterlin alış: 61,8541 TL

Sterlin satış: 61,9838 TL

5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

5 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

5 Haziran 2026 BIST 100 verileri

5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

5 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum