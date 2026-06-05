ABD ve İran savaşı ile başlayan döviz krizi CHP için alınan mutlak butlan kararı ile kızıştı, MB'nin rezervden milyarlar satmasına rağmen dolar 46 TL'yi sonunda gördü. Sene başında 43 TL değerinde olan ABD doları, yıl ortasında yüzde 7,29 oranında arttı. Bugün dolar endeksi yüzde 0,02 düşüş ile 99,41 puandan seyrediyor.

Dolar karşısında güçlenen euro TL karşısında gece saatlerinde yükseliş yaşadı, satışı 53,6006 TL'de dizginlendi. Dün öğle sonrası 62 TL'yi gören sterlin ise bu sabah 61,9801 TL'den işlem görmekte.

5 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

5 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 46,0692 46,0816 %+0,09 07:35 Euro (EUR) 53,5105 53,6006 %-0,04 07:35 Sterlin (GBP) 61,8592 61,9801 %-0,05 07:35

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 4 Haziran 2026 5 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,9668 TL 46,0816 TL +0,1148 TL Euro (EUR) (satış) 53,3704 TL 53,6006 TL +0,2302 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,9564 TL 61,9801 TL +0,0237 TL

5 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,0692 TL

Dolar (USD) satış: 46,0816 TL

5 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,5105 TL

Euro (EUR) satış: 53,6006 TL

5 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,8592 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,9801 TL

5 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.578,80 TL

Gram altın satış: 6.579,69 TL

5 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,624 TL

Gram gümüş satış: 107,728 TL

5 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

5 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

5 Haziran 2026 BIST 100 verileri

5 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

5 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum