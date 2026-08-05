Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı
ABD-İran geriliminin yumuşamasıyla Brent petrolde yaşanan sert düşüş, iç piyasadaki dev akaryakıt indirimini gölgede bıraktı. 6 TL'lik indirimin büyük kısmı ÖTV telafisine kesilince pompa fiyatlarına sadece 1 TL yansıdı.
ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirme ve abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açma girişimlerinin ilerleme kaydettiğine dair beklentiler, petrol piyasasındaki sert düşüş dalgasını çarşamba gününe de taşıdı.
Geçtiğimiz iki işlem gününde yaşanan sert kayıpların ardından gerilemesini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, salı gününü %5’in üzerinde kayıpla tamamlayarak 13 Temmuz’dan bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi.
Küresel petrol fiyatlarındaki bu tarihi gerilemenin ardından yurt içi akaryakıt piyasasında merakla beklenen indirim kararı netleşti. Sektör kaynaklarının daha önce 6 TL 37 kuruş olarak hesapladığı dev indirimin Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını karşılamak üzere kesilmesi nedeniyle, indirim tutarının yalnızca 1 TL 1 kuruşu tabela ve pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Kalan miktar ise devlet tarafından karşılanan vergi kaybının telafisinde kullanıldı.
5 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79
5 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.12
|Motorin
|79.87
|LPG
|33.19
5 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.24
|Motorin
|81.14
|LPG
|33.89
5 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.52
|Motorin
|81.41
|LPG
|33.79
5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,58₺
|47,58₺
|%0.09
|10:50
|Euro (EUR)
|54,89₺
|54,89₺
|%0.14
|10:50
|Sterlin (GBP)
|64,09₺
|64,09₺
|%0.13
|10:49