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Halk TV Ekonomi Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı

Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı

ABD-İran geriliminin yumuşamasıyla Brent petrolde yaşanan sert düşüş, iç piyasadaki dev akaryakıt indirimini gölgede bıraktı. 6 TL'lik indirimin büyük kısmı ÖTV telafisine kesilince pompa fiyatlarına sadece 1 TL yansıdı.

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Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı
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ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirme ve abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açma girişimlerinin ilerleme kaydettiğine dair beklentiler, petrol piyasasındaki sert düşüş dalgasını çarşamba gününe de taşıdı.

Geçtiğimiz iki işlem gününde yaşanan sert kayıpların ardından gerilemesini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, salı gününü %5’in üzerinde kayıpla tamamlayarak 13 Temmuz’dan bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi.

Küresel petrol fiyatlarındaki bu tarihi gerilemenin ardından yurt içi akaryakıt piyasasında merakla beklenen indirim kararı netleşti. Sektör kaynaklarının daha önce 6 TL 37 kuruş olarak hesapladığı dev indirimin Eşel Mobil Sistemi çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını karşılamak üzere kesilmesi nedeniyle, indirim tutarının yalnızca 1 TL 1 kuruşu tabela ve pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Kalan miktar ise devlet tarafından karşılanan vergi kaybının telafisinde kullanıldı.

Brent Petrol
Değer 79,60$
Değişim %1,37

5 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.12
Motorin 79.87
LPG 33.19

5 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.24
Motorin 81.14
LPG 33.89

5 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.52
Motorin 81.41
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5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Gümüş
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5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
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5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
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Değişim %0,27
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5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.064$
Değişim %-0,38
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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