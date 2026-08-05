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Halk TV Ekonomi Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

Altındaki sert tırmanışa paralel gümüş piyasası da hareketlendi. Zayıflayan dolar endeksi ve piyasaya giren taze likiditeyle ons gümüş 60 doları, gram gümüş ise 92 TL seviyesini görerek haftalardır süren kritik eşiği aştı.

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Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor
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Altın fiyatlarındaki tırmanışa paralel olarak gümüş piyasasında da çok güçlü bir yükseliş dalgası yaşandı. Zayıflayan dolar endeksi ve küresel emtia piyasalarına giren taze likidite, gümüş fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte ons gümüş, 22 Temmuz'dan bu yana ilk kez 60 dolar seviyesine ulaşarak kritik bir eşiği geride bıraktı.

Yine 22 Temmuz tarihinden bu yana ilk kez 90 TL psikolojik barajını aşan gram gümüş, hızlı yükselişini sürdürerek 92 TL seviyesine kadar çıktı.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 92,89₺ 92,92₺ %2.14 07:40
Ons Gümüş $ 60,73$ 60,75$ %2.07 07:40

5 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,89₺
Satış 92,92₺

5 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,73$
Satış 60,75$

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.181,50₺
Satış 6.188,88₺
Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandıEnflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,57₺ 47,58₺ %0.08 07:40
Euro (EUR) 54,92₺ 54,95₺ %0.22 07:40
Sterlin (GBP) 64,06₺ 64,09₺ %0.10 07:40
Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldiDövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %0,00

5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.179$
Değişim %-0,20
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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