Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

Altın fiyatlarındaki tırmanışa paralel olarak gümüş piyasasında da çok güçlü bir yükseliş dalgası yaşandı. Zayıflayan dolar endeksi ve küresel emtia piyasalarına giren taze likidite, gümüş fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte ons gümüş, 22 Temmuz'dan bu yana ilk kez 60 dolar seviyesine ulaşarak kritik bir eşiği geride bıraktı.

Yine 22 Temmuz tarihinden bu yana ilk kez 90 TL psikolojik barajını aşan gram gümüş, hızlı yükselişini sürdürerek 92 TL seviyesine kadar çıktı.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

5 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.27 Motorin 80.01 LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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