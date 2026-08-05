Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile görüşmeler başladı" iddiasına Tahran'dan doğrudan yalanlama gelse de krizin çözümü için diplomatik çabalar sürüyor. Katar, ABD-İran gerilimini bitirmek adına arabulucuların ilerleme kaydettiğini bildirirken; Tahran yönetimi görüşmeleri ABD ile değil Umman üzerinden yürüttüğünü duyurarak Washington'ı süreçten dışladı.

Masada diplomatik bir kanalın bulunması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon baskısını hafifletmesiyle birlikte zayıflayan dolar endeksi emtiaya alan açtı. Bu gelişmelerle altın çarşamba günü yükselişini üst üste üçüncü seansına taşıdı.

Küresel emtia piyasalarındaki bu hareketlilik yurt içi ve dış piyasada altın fiyatlarını yukarı çekti. Yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 100 dolar eşiğini aşarken, gram altın da iç 6 bin 300 TL sınırının üzerine çıktı.

Piyasalar, Fed’in faiz patikasına yön verecek ve bugün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

5 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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