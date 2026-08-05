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Halk TV Ekonomi Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

ABD ile İran arasındaki gerilimde yürütülen diplomatik çalışmalar ve petroldeki düşüş altını tırmandırdı. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken, yurt içinde gram altın da 6 bin 300 lira sınırının üzerine çıktı.

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Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile görüşmeler başladı" iddiasına Tahran'dan doğrudan yalanlama gelse de krizin çözümü için diplomatik çabalar sürüyor. Katar, ABD-İran gerilimini bitirmek adına arabulucuların ilerleme kaydettiğini bildirirken; Tahran yönetimi görüşmeleri ABD ile değil Umman üzerinden yürüttüğünü duyurarak Washington'ı süreçten dışladı.

Masada diplomatik bir kanalın bulunması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon baskısını hafifletmesiyle birlikte zayıflayan dolar endeksi emtiaya alan açtı. Bu gelişmelerle altın çarşamba günü yükselişini üst üste üçüncü seansına taşıdı.

Küresel emtia piyasalarındaki bu hareketlilik yurt içi ve dış piyasada altın fiyatlarını yukarı çekti. Yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 100 dolar eşiğini aşarken, gram altın da iç 6 bin 300 TL sınırının üzerine çıktı.

Piyasalar, Fed’in faiz patikasına yön verecek ve bugün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günü açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam verilerine kilitlenmiş durumda.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.323,60₺ 6.324,93₺ %1.49 07:40
Ons Altın $ 4.134,84$ 4.135,64$ %1.42 07:40
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.650,00$ 129.750,00$ %0.00 17:01

5 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.181,50₺
Satış 6.188,88₺

5 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.134,84$
Satış 4.135,64$

5 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.650,00$
Satış 129.750,00$

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,89₺
Satış 92,92₺
Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyorAltının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,57₺ 47,58₺ %0.08 07:40
Euro (EUR) 54,92₺ 54,95₺ %0.22 07:40
Sterlin (GBP) 64,06₺ 64,09₺ %0.10 07:40
Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldiDövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %0,00

5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.179$
Değişim %-0,20
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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