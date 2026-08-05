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Halk TV Ekonomi ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!

ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!

Kripto dünyası ABD'deki yasal kilitlenme ve Coldcard yazılımındaki açıkla yaşanan 116 milyon dolarlık soygunla sarsılırken yatırımlar güvenli cüzdanlara kaydı.

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ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!
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Sektörün merakla beklediği ABD'de hazırlanan Kripto Varlık Piyasa Netlik Yasası (CLARITY Act), etik kaygılar ve tıkanan müzakereler nedeniyle erteleme riskiyle karşı karşıya kalırken yasal belirsizlik sürecinin yaz sonrasına sarkabileceği belirtiliyor. Bu düzenleme belirsizliğine, Coldcard yazılımındaki güvenlik zafiyeti sonucu yaşanan 116 milyon dolarlık büyük hırsızlık eklenince yatırımcılar varlıklarını güvenli cüzdanlara taşımaya başladı.

ABD-İran hattındaki gerilimin petrol fiyatlarını düşürmesi ve Fed'in faiz adımlarını etkileyecek ABD istihdam verileri öncesinde dolardaki küresel zayıflama piyasaları desteklese de, kriptoda güvenlik ve yasa baskısı temkinli havayı koruyor.

Yaşanan büyük güvenlik krizine ve küresel belirsizliklere rağmen Bitcoin ETF'lerine gelen 41,2 milyon dolarlık taze para, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin sürdüğünü gösteriyor.

Bu güçlü taleple birlikte 63 bin 400 ile 64 bin 400 dolar arasında tutunan Bitcoin'de 64 bin dolar seviyesi korunurken, vadeli işlemlerde açılan 102 milyon dolarlık devasa düşüş pozisyonu piyasanın yüzde 0,8’lik küçük bir yukarı hareketinde bile patlama riski taşıyor.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.064$ %-0.38 63.950$ 64.526$ -
Ethereum (ETH) 1.867$ %-0.44 1.861$ 1.881$ -

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pump.fun (PUMP) 0,002479 $ +%10,82
Zcash (ZEC) 518,62 $ +%6,43
Lighter (LIT) 2,13 $ +%5,38

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,46 $ -%20,69
ether.fi (ETHFI) 0,3629 $ -%8,04
币安人生 (币安人生) 0,5193 $ -%6,16

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.181,50₺
Satış 6.188,88₺
Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandıEnflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,42₺
Satış 94,43₺
Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyorAltının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,58₺ 47,58₺ %0.09 10:50
Euro (EUR) 54,89₺ 54,89₺ %0.14 10:50
Sterlin (GBP) 64,09₺ 64,09₺ %0.13 10:49
Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldiDövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79
Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdıPetrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.725
Değişim %0,27
Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildiBorsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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