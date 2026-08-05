ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!

Sektörün merakla beklediği ABD'de hazırlanan Kripto Varlık Piyasa Netlik Yasası (CLARITY Act), etik kaygılar ve tıkanan müzakereler nedeniyle erteleme riskiyle karşı karşıya kalırken yasal belirsizlik sürecinin yaz sonrasına sarkabileceği belirtiliyor. Bu düzenleme belirsizliğine, Coldcard yazılımındaki güvenlik zafiyeti sonucu yaşanan 116 milyon dolarlık büyük hırsızlık eklenince yatırımcılar varlıklarını güvenli cüzdanlara taşımaya başladı.

ABD-İran hattındaki gerilimin petrol fiyatlarını düşürmesi ve Fed'in faiz adımlarını etkileyecek ABD istihdam verileri öncesinde dolardaki küresel zayıflama piyasaları desteklese de, kriptoda güvenlik ve yasa baskısı temkinli havayı koruyor.

Yaşanan büyük güvenlik krizine ve küresel belirsizliklere rağmen Bitcoin ETF'lerine gelen 41,2 milyon dolarlık taze para, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin sürdüğünü gösteriyor.

Bu güçlü taleple birlikte 63 bin 400 ile 64 bin 400 dolar arasında tutunan Bitcoin'de 64 bin dolar seviyesi korunurken, vadeli işlemlerde açılan 102 milyon dolarlık devasa düşüş pozisyonu piyasanın yüzde 0,8’lik küçük bir yukarı hareketinde bile patlama riski taşıyor.

5 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Pump.fun (PUMP) 0,002479 $ +%10,82 Zcash (ZEC) 518,62 $ +%6,43 Lighter (LIT) 2,13 $ +%5,38

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 2,46 $ -%20,69 ether.fi (ETHFI) 0,3629 $ -%8,04 币安人生 (币安人生) 0,5193 $ -%6,16

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.27 Motorin 80.01 LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ