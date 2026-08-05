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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi

Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi

Borsa İstanbul, geçen haftaki sert düşüşlerin ardından güçlü tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, dövizdeki rekorlar ve jeopolitik risklere rağmen haftalık kayıplarını silerek 13 bin 700 puan seviyesini aştı.

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Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi

Geçen hafta üst üste yaşanan sert düşüşlerle sarsılan Borsa İstanbul, hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Salı gününü güçlü bir primle tamamlayan BIST 100 endeksi, yüzde 2,07 değer kazanarak 277,39 puan artışla 13 bin 687,93 puandan kapandı. Bu güçlü tepki alımıyla birlikte haftalık kayıplarını tamamen silerek yüzde 1,38'lik kazanca geçen endeksin aylık bazdaki kaybı ise yüzde 5,11 seviyesine geriledi.

Döviz kurlarındaki rekor tırmanışa ve jeopolitik risklere rağmen borsadaki pozitif ivme haftanın üçüncü işlem gününde de korunuyor. BIST 100 endeksi çarşamba gününe yüzde 0,14’lük hafif bir yükselişle başladı. Güne 19,80 puan artışla giren endeks 13 bin 707,73 puan seviyesine ulaşırken, analistler 13 bin 700 puan üzerindeki tutunmanın yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından kritik olduğunu vurguluyor.

5 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.726
Günlük değişim %0.28
Gün içi düşük 13.678
Gün içi yüksek 13.747
Önceki kapanış 13.688
Saat 10:45

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KERVN 10,40 %9,47
ESCOM 5,80 %7,41
BAKAB 48,56 %4,34
EYGYO 2,52 %4,13
EMPAE 65,45 %4,05

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ISBTR 443.137,50 %-10,00
BARMA 18,31 %-9,98
KARCL 41,92 %-9,97
KRTEK 6,00 %-9,77
GUNDG 1.300,00 %-7,14

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
GUNDG 1.300,00 190.872.500,00
THYAO 318,50 176.430.527,00
TUPRS 299,00 150.369.791,00
TRALT 47,06 105.712.995,70
ASELS 354,00 97.101.138,00

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.181,50₺
Satış 6.188,88₺
Enflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandıEnflasyon verileri öncesinde gövde gösterisi: Altın fiyatları şahlandı

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,43₺
Satış 94,45₺
Altının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyorAltının ardından gümüş de hareketlendi: Yükseliş dalgası büyüyor

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,58₺ 47,58₺ %0.09 10:45
Euro (EUR) 54,92₺ 54,93₺ %0.20 10:45
Sterlin (GBP) 64,08₺ 64,09₺ %0.13 10:45
Dövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldiDövizde tarihi rekor serisi: Üçü art arda geldi

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79
Petrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdıPetrolün fiyatı 80 doların altına çakıldı: İndirimin aslan payı ÖTV'ye yansıdı

5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.020$
Değişim %-0,44
ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!ABD-İran gerilimi petrolü düşürdü, dolardaki erime Bitcoin'e can suyu oldu!
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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