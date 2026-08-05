Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi

Geçen hafta üst üste yaşanan sert düşüşlerle sarsılan Borsa İstanbul, hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Salı gününü güçlü bir primle tamamlayan BIST 100 endeksi, yüzde 2,07 değer kazanarak 277,39 puan artışla 13 bin 687,93 puandan kapandı. Bu güçlü tepki alımıyla birlikte haftalık kayıplarını tamamen silerek yüzde 1,38'lik kazanca geçen endeksin aylık bazdaki kaybı ise yüzde 5,11 seviyesine geriledi.

Döviz kurlarındaki rekor tırmanışa ve jeopolitik risklere rağmen borsadaki pozitif ivme haftanın üçüncü işlem gününde de korunuyor. BIST 100 endeksi çarşamba gününe yüzde 0,14’lük hafif bir yükselişle başladı. Güne 19,80 puan artışla giren endeks 13 bin 707,73 puan seviyesine ulaşırken, analistler 13 bin 700 puan üzerindeki tutunmanın yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından kritik olduğunu vurguluyor.

5 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KERVN 10,40 %9,47 ESCOM 5,80 %7,41 BAKAB 48,56 %4,34 EYGYO 2,52 %4,13 EMPAE 65,45 %4,05

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ISBTR 443.137,50 %-10,00 BARMA 18,31 %-9,98 KARCL 41,92 %-9,97 KRTEK 6,00 %-9,77 GUNDG 1.300,00 %-7,14

5 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) GUNDG 1.300,00 190.872.500,00 THYAO 318,50 176.430.527,00 TUPRS 299,00 150.369.791,00 TRALT 47,06 105.712.995,70 ASELS 354,00 97.101.138,00

5 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

5 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.27 Motorin 80.01 LPG 33.79

5 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI