Borsa İstanbul'da yön yeniden yukarı döndü: Haftalık kayıplar telafi edildi

Geçen hafta üst üste yaşanan sert düşüşlerle sarsılan Borsa İstanbul, hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Salı gününü güçlü bir primle tamamlayan BIST 100 endeksi, yüzde 2,07 değer kazanarak 277,39 puan artışla 13 bin 687,93 puandan kapandı. Bu güçlü tepki alımıyla birlikte haftalık kayıplarını tamamen silerek yüzde 1,38'lik kazanca geçen endeksin aylık bazdaki kaybı ise yüzde 5,11 seviyesine geriledi.
Döviz kurlarındaki rekor tırmanışa ve jeopolitik risklere rağmen borsadaki pozitif ivme haftanın üçüncü işlem gününde de korunuyor. BIST 100 endeksi çarşamba gününe yüzde 0,14’lük hafif bir yükselişle başladı. Güne 19,80 puan artışla giren endeks 13 bin 707,73 puan seviyesine ulaşırken, analistler 13 bin 700 puan üzerindeki tutunmanın yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından kritik olduğunu vurguluyor.
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